Россия и Казахстан стали чаще использовать нацвалюты в торговле — Путин
Национальные валюты стали чаще использовать в торговле между Россией и Казахстаном. За год товарооборот нарастили на десятую часть, сообщил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества президент Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.
Взаимный товарооборот России с Казахстаном, по его информации, в 2022 году увеличился более чем на 10% и достиг 28,2 миллиарда долларов. Владимир Путин сообщил, что показатели продолжили расти.
«В январе–августе встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», - сказал он.
Президент заявил, что Россия стала одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Страны выстроили отношения в торговой и аграрной сферах.
Президент России прибыл в Астану утром 9 ноября. Помимо форума он примет участие в переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудит с ним перспективы сотрудничества и подпишет соглашения.