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Взаимный товарооборот России с Казахстаном, по его информации, в 2022 году увеличился более чем на 10% и достиг 28,2 миллиарда долларов. Владимир Путин сообщил, что показатели продолжили расти.

«В январе–августе встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», - сказал он.

Президент заявил, что Россия стала одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Страны выстроили отношения в торговой и аграрной сферах.

Президент России прибыл в Астану утром 9 ноября. Помимо форума он примет участие в переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудит с ним перспективы сотрудничества и подпишет соглашения.