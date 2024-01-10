10 января 2024, 18:19

Россия достигла рекордных показателей бурения нефти

Pixabay
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Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg. В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Россия второй год подряд обновляет рекорд по объему бурения, приближаясь к показателям советского времени. Высокие темпы бурения позволяют стране сохранять высокий уровень производства топлива, несмотря на ограничения и нестабильную ситуацию на рынке, отмечается в публикации.

Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит указал на то, что страны Запада недооценили независимость России в топливной сфере. Энергетическая система страны продемонстрировала способность адаптироваться к новым условиям и сделала бесполезными такие меры, как введение потолка цен на нефть и запрет на экспорт технологий.

Санкции заставили Россию активнее работать на новых рынках, в то время как экспорт нефтепродуктов в Европу сократился в 10 раз. Новыми главными партнерами РФ стали Китай и Индия. По словам эксперта Андрея Листовского, потенциал российского экспорта топлива не исчерпан: запрос на нефть присутствует в странах Африки.

Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Санкции Нефть Россия
10 января 2024, 15:07
Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с активами
Freepik
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Мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками банковских организаций и предлагают клиентам «разблокировать» их активы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В рамках преступной схемы злоумышленники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных ценных бумаг. Мошенники перед этим обещают банковским клиентам, что те в итоге получат деньги в двойном размере. Отправленные им средства преступники не возвращают.

«Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию и при этом не иметь лицензии Банка России», - напомнили в финансовом регуляторе.

Центробанк призвал россиян внимательно проверять легальность компаний и не переводить деньги подозрительным организациям.

Ранее эксперты обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники могут взламывать аккаунты в соцсетях и с помощью искусственного интеллекта создавать на основе голоса реального человека аудиозаписи. Мошенники рассылают аудиодорожки знакомым хозяина аккаунта и вымогают у них деньги.

Банки Мошенничество Деньги Центробанк
10 января 2024, 13:02
Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Правительство рассмотрит возможность ввести льготное кредитование на покупку машин многодетными семьями с Дальнего Востока. Президент Владимир Путин сказал на встрече с жителями Чукотки, что даст такое поручение. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства не поддержал идею разрешить использовать маткапитал на покупку машины. По его словам, эту меру изначально задумывали как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизни, прежде всего, по улучшению жилищных условий. Владимир Путин заявил, что расширяя возможности использования маткапитала, государство не сможет гарантировать обеспечение интересов детей.

«Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобиля. Ну, скажем, в крайнем случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что поручит кабмину проработать вопрос субсидирования кредитов на приобретение автомобиля вне рамок семейного капитала.

В России, заявил он, становится модным обзаводиться большим количеством детей. По словам Владимира Путина, важно, чтобы государство поддерживало многодетные семьи. Он напомнил, что уже ввели целый набор мер поддержки - ипотеку, освобождение от налога на доходы при продаже прежнего и покупке нового жилья, единую систему льгот от беременности матери до совершеннолетия ребенка.

Льготы Семья Кредиты Машины Владимир Путин Дальний Восток
10 января 2024, 11:16
Новые правила погашения кредитов начнут действовать в России
РИА «Новости»
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Новый порядок погашения платежей по кредитам начнет действовать в России с 1 июля 2024 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, документ выложили на официальном портале опубликования правовых актов.

По действующим правилам при просрочке платежей заемщики должны сначала погасить штрафы и пени, затем проценты за текущий период, а после этого сумму основного долга. Однако зачастую после выплаты неустоек у клиентов банков не остается денег на выплату основной суммы кредита, поэтому задолженность сохраняется.

После вступления в силу подписанного президентом закона заемщик будет обязан в первую очередь погасить задолженность по процентам и основному долгу, затем проценты за текущий период и только в финале - сумму основного долга, неустойку и другие платежи. Новые правила будут действовать для договоров, заключенных после 1 июля 2024 года.

Еще один новый закон, касающийся кредитов, вступил в силу 1 января. Документ обязал российские банки и микрофинансовые организации предупреждать заемщиков о высокой долговой нагрузке.

Банки Россия Кредиты Деньги
10 января 2024, 07:03
Госдолг США свыше 34 трлн долларов объявили главной угрозой мировой экономике в 2024 году
Unsplash
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Глобальная финансовая система и мировая экономика в целом пострадают из-за колоссального размера госдолга США. Он превысил 34 триллиона долларов, сообщили авторы доклада Росконгресса на тему «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Госдолг США - главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», - объявили специалисты.

Американское правительство, по мнению Росконгресса, не способно расплатиться - при текущем соотношении темпов роста госдолга , его размера и доходов бюджета сделать это невозможно. Аналитики объяснили, что избыток госдолга накопили по низким ставкам, а рефинансировали по высоким. Они предостерегли Штаты от перезапуска печатного станка, так как это спровоцирует рост инфляции.

Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Американские политики предлагали разные варианты решения проблемы , в том числе игнорирование потолка займа и выпуск бессрочных облигаций США.

США Деньги Экономика

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