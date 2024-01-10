Россия второй год подряд обновляет рекорд по объему бурения, приближаясь к показателям советского времени. Высокие темпы бурения позволяют стране сохранять высокий уровень производства топлива, несмотря на ограничения и нестабильную ситуацию на рынке, отмечается в публикации.

Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит указал на то, что страны Запада недооценили независимость России в топливной сфере. Энергетическая система страны продемонстрировала способность адаптироваться к новым условиям и сделала бесполезными такие меры, как введение потолка цен на нефть и запрет на экспорт технологий.

Санкции заставили Россию активнее работать на новых рынках, в то время как экспорт нефтепродуктов в Европу сократился в 10 раз. Новыми главными партнерами РФ стали Китай и Индия. По словам эксперта Андрея Листовского, потенциал российского экспорта топлива не исчерпан: запрос на нефть присутствует в странах Африки.

Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.