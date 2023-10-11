России предрекли рост госдолга в 2023 году
Общий государственный долг России вырастет до 21,2% валового внутреннего продукта в 2023 году. Такую цифру указал Международный валютный фонд в своем докладе на официальном сайте.
МВФ спрогнозировал, что в 2024 году госдолг России составит 21,8% ВВП. Затем цифра постепенно начнет снижаться.
Согласно докладу, к 2028 году государственный долг страны достигнет 18,2% валового внутреннего продукта. По оценке Международного валютного фонда, в прошлом году уровень госдолга России составил 18,9% ВВП.
Специалисты МВФ также спрогнозировали рост российского валового внутреннего продукта на 2,2% в 2023 году. В 2024-м, по данным фонда, ВВП России увеличится на 1,1%.
Российская Счетная палата ранее подготовила доклад о федеральном бюджете. В документе указали, что за шесть месяцев госдолг России вырос на 10% и достиг 25 триллионов рублей.