«Роснано» сообщило о риске банкротства

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В документе сказано, что «Роснано» не может заплатить по долгам собственными средствами до конца года. Требуемая сумма кредиторов эмитента сильно превышает цену активов организации. Фирма отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества по Федеральному закону о банкротстве. Если акционеры не придумают, как улучшить финансовую отчетность, то компания обанкротится.

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО „Роснано“ долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», - написано в отчете.

В октябре прошлого года стало известно, что власти РФ начали обсуждать ликвидацию АО «Роснано» , председателем правления которого с 2011 по 2020 год был Анатолий Чубайс. Компания больше не может обслуживать свои обязательства из-за антироссийских санкций.

«Роснано» открыли в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В 2020 году ее внесли в структуру ВЭБа. Тогда директором компании стал Сергей Куликов.