Роснано снова предупредило о рисках банкротства

Оборотные активы фирмы по состоянию на 31 декабря 2023 года оказались «существенно больше краткосрочных обязательств». Несмотря на это, Роснано допустило, что в обозримом будущем обязательства вряд ли обеспечат активами в достаточной степени. Это связано с неопределенностью прогнозов сроков и параметров их реализации.

«Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование», - уточнили в отчете.

В противном случае «высока вероятность возникновения признаков банкротства», заявили в Роснано.

Впервые о подобных рисках из-з «кредиторской задолженности» корпорация сообщила минувшей осенью. За год до этого власти обсуждали ликвидацию Роснано.