«Роснано» досрочно погасило обязательства по кредитам

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«В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств», - отметил он.

Компания выплатила кредиторам около 80% долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%.

Большую часть долга «Роснано» выплатила из собственных средств, вырученных от продажи части портфеля, уточнили в компании. Теперь там начнут новый инвестиционный цикл.

«Выделенные после спектрального анализа активов и пересборки центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут точками сборки для дальнейшей интеграции в отраслевые структуры», - рассказал представитель «Роснано».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался судьбой бывшего главы компании Анатолия Чубайса.