Росатом получил акции Дальневосточного морского пароходства
Акции Дальневосточного морского пароходства перешли в собственность Росатома в качестве имущественного взноса России. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.
Глава государства дополнил список компаний, акции которых изъяли в федеральную собственность и передали Росатому в виде имущественного взноса России. Госкорпорация по атомной энергии получила зарегистрированное в Москве ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Указ 8 ноября вступил в силу.
В январе Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства, которое являлось головной компанией группы Fesco. Последнюю контролировали братья Магомед и Зиявутдин Магомедовы , которых приговорили к 18 и 19 годам тюрьмы за мошенничество, организацию преступного сообщества и другие преступления.