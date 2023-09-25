Решетников спрогнозировал в России высокую инфляцию в 2024 году
Инфляция в России ускорится до 7,5% и останется высокой в течение всего 2024 года. Министр экономического развития Максим Решетников объявил об этом на выступлении в Совете Федерации, сообщил ТАСС.
«Мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», - сказал он.
В декабре 2023 года, по данным министра, инфляция по сравнению с последним месяцем прошлого года достигнет 7,5%, к концу 2024 года - 4,5%. Среднегодовая инфляция в 2024 году составит 7,2%.
Повышение цен в ближайшие месяцы спрогнозировал Центробанк России. Годовая инфляция ускорилась в 77 регионах из 82, товары подорожали почти во всех субъектах Федерации. Регулятор связал это с ослаблением рубля и ростом внутреннего спроса при недостаточном наращивании собственного производства.