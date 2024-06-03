03 июня 2024, 08:17

Религиозную символику в названиях товаров предложили запретить из-за чувств верующих

Unsplash
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В России предложили запретить использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм. Законопроект разработали Русская православная церковь и Роспатент, сообщил «Коммерсант».

«Использование обозначений с религиозной символикой, семантикой в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих », - заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.

Религиозную организацию возмутили вина «Церковные обряды», «Исповедь грешницы» и «Душа монаха», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка» и товарный знак «Батюшка онлайн». РПЦ совместно с Роспатентом разработала поправки к Гражданскому кодексу в части запрета на предоставление исключительного права на использование религиозных символов и имен святых. Чернега заявила, что ограничение распространится не только на юридические и физические лица, но и религиозные организации.

Инициативу поддержали главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов. Законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

Скандал из-за оскорбления чувств верующих разгорелся в Испании. Консерваторов возмутило слишком женственное изображение Христа на плакате художника Салустиано Гарсии.

РПЦ Православие Религия Бизнес Экономика
02 июня 2024, 12:50
Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при прогрессивном НДФЛ
РИА «Новости»
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Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной», - отметил министр.

Силуанов засомневался, что люди нарушат закон, ведь за это грозит уголовная ответственность.

В России предложили ввести пятиступенчатую шкалу по НДФЛ с увеличением ставки от 13% до 22%. Изменения начнут действовать с 2025 года. Силуанов ранее подчеркивал, что Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Подробнее о нововведениях в налоговой системе и новых возможностях для россиян - читайте в материале 360.ru.

Законы Налоги НДФЛ Антон Силуанов Экономика
01 июня 2024, 10:37
Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта рублями на 50%
Freepik
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешит не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями. Изменения в правила продажи валютной выручки внес премьер Михаил Мишустин, постановление уже подписано.

При этом рубли по таким контрактам должны быть зачислены на счета в уполномоченных банках.

Комиссия также сможет выдавать разрешения на непродажу валютной выручки в размере, соответствующем сумме, которая необходима для удовлетворения требований в иностранной валюте. До этого такое право было только у самих крупных экспортеров.

Сейчас российский рубль чувствует себя довольно сильной валютой. Юрист Марчел Кырлан рассказал, что экспортеры пока обязаны ввозить в страну не менее 80% валютной выручки, продавая на Московской бирже 90%. Неплохо поддерживает рубль высокая ключевая ставка, оставленная Центробанком.

Ранее Мишустин заявил, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста. Он предложил действовать через создание условий для открытия новых организаций.

Инвестиции Банки Рубль Деньги Михаил Мишустин Экономика
01 июня 2024, 09:38
Госдума рассмотрит законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми
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Госдума займется рассмотрением проекта базового закона о семейной налоговой выплате работающим родителям, у которых есть как минимум двое детей. Документ разместили в думской электронной базе.

После принятия проекта семьи начнут получать «налоговый кешбэк» с 1 января 2026 года. Новые нормы коснутся только российских граждан, размер выплаты будет составлять 7% из 13% уплаченного НДФЛ. В документе также прописали, что «налоговый кешбэк» будет полагаться семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предположил , что благодаря изменением в налоговом законодательстве в России будет строиться больше учреждений здравоохранения, спорта и культуры. Он также напомнил, что во многих странах ввели гораздо более высокие налоги.

Дети Законы Госдума РФ Семья Доходы Кешбэк
31 мая 2024, 14:59
Азербайджан компенсирует плохой урожай яблок в России
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Урожай яблок в России сократится незначительно, выпавшие объемы компенсируют поставками из других стран. Замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин исключил рост цен, сообщил ТАСС.

«Что касается яблок, в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая», - сказал он.

Кармазин заявил, что в Россию каждый год завозили фрукты, овощи и ягоды из ближнего и дальнего зарубежья, в основном экзотические. Так же поступят и с яблоками. По словам чиновника, недобор восполнят поставками из Азербайджана, Турции, Белоруссии, Армении, Сербии и Приднестровья. Он заверил, что розничные цены не повысятся.

Весенние заморозки в 2024 году уничтожили примерно 1% посевов площадью 830 тысяч гектаров. Минсельхоз допустил введение режима ЧС федерального уровня.

Еда Турция Белоруссия Сельское хозяйство Магазины Бизнес Деньги Продукты Инфляция Азербайджан

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