Рекордный спрос на смартфоны в России связали с повышением зарплат в некоторых отраслях

Несмотря на санкции и уход некоторых компаний , с января по ноябрь в стране продали 27 миллионов мобильных телефонов - больше, чем в доковидном 2021 и самом благополучном для рынка 2020 годах. По итогам года объем продаж увеличится до 34 миллионов штук, и это станет абсолютным рекордом.

«Видим усиление позитивного настроения потребителей и реализацию отложенного спроса. Другими драйверами можно назвать появление новинок и усиление активности китайских производителей , которые активно конкурируют между собой», - сказал руководитель департамента «Телеком» «М.Видео - Эльдорадо» Сергей Уваров.

Неназванный представитель рынка заявил, что рост продаж вызвала маркетинговая активность торговых сетей. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сказал, что обстановка стабилизировалась, и люди перестали экономить, как в 2022 году. К тому же в отраслях с острым дефицитом кадров, например, IT, выросли зарплаты.

Партнер Comnews Research Леонид Коник связал рост продаж с расширением зоны охвата мобильным интернетом. Один только «Ростелеком» в 2023 году установил 2832 базовые станции стандарта LTE в населенных пунктах населением меньше 500 человек.

Одновременно с ростом продаж повысились цены на смартфоны. В августе аналитический центр GS Group заявил, что телефоны подорожали почти на треть.