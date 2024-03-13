13 марта 2024, 10:42

Рекламу списания долгов в России решили запретить

РИА «Новости»
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Банковское сообщество предложило запретить рекламу консультантов по личному банкротству. Центробанк и Генпрокуратура обсудили поправки в законодательство, сообщил РБК.

«Банк России, генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг», - сказал представитель регулятора.

Несколько источников сообщили изданию о просьбе банковского сообщества ограничить продвижение юридических консультаций по личному банкротству, или так называемому списанию долгов. Они предложили внести поправки в закон «О рекламе», так как «раздолжнители» вводили клиентов в заблуждение и нарушали их права.

В России призывали упростить внесудебную процедуру банкротства. Правительство поддержало инициативу.

Генпрокуратура РФ Законы Кредиты Деньги Центробанк
13 марта 2024, 08:03
Путин заявил, что инициативы из послания вписываются в бюджет
РИА «Новости»
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Все озвученные инициативы в рамках послания Федеральному собранию вписываются в бюджет. Вероятно, что власти увеличат расходы на них. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1».

«Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер», - прокомментировал глава государства.

Он напомнил, что ряд экспертов уверены в получении больших доходов в бюджет, чем планировалось. На этом фоне может быть пересмотрено финансирование различных инициатив с увеличением расходов на них.

По словам Путина, инициативы охватывают период в шесть лет, а бюджет сверстан на три года - плановый период. При подготовке к посланию просчитывались доходы и расходы по ключевым направлениям на шесть лет, подытожил российский лидер.

Во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил о важности поддержки российских семей с детьми. Он сообщил о новом национальном проекте «Семья».

Бюджет России Россия Владимир Путин Экономика
13 марта 2024, 07:24
«Больше должны отдавать корпорации». Путин призвал изменить систему налогообложения
РИА «Новости»
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Расходы казны на социальные нужны следует обеспечивать за счет налогов крупных корпораций, юридических и физических лиц с высокими доходами. Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выступил за изменение системы налогообложения, сообщило РИА «Новости».

Налоги Владимир Путин Деньги Экономика
13 марта 2024, 07:10
«Общество воспримет это абсолютно нормально». Путин — о прогрессивном налогообложении
РИА «Новости»
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В России работают над введением прогрессивного налогообложения. Общество и бизнес поддержат эту систему, заявил в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. <…> Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что власти планировали снизить налоговое бремя для многодетных семей и принять еще ряд шагов. По его мнению, важно организовать эту систему так, чтобы она помогала решать поставленные перед государством социальные вопросы и задачи.

Представители бизнеса, напомнил президент, просили определиться с системой налогообложения в России и больше не возвращаться к этому вопросу. Владимир Путин уверен, что предприниматели позитивно встретят прогрессивное налогообложение.

Налоги Бизнес Владимир Путин Деньги Экономика
13 марта 2024, 07:05
Бельгийскому Euroclear предрекли банкротство после изъятия российских активов
Unsplash
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Россия в случае изъятия своих зарубежных активов подаст иск к Euroclear, а другие государства заберут свои резервы. Волна разбирательств доведет расчетно-клиринговую систему до банкротства, предупредило агентство Reuters.

Чиновники на Западе рассчитывали конфисковать часть российских активов, но столкнулись с трудностями. По мнению специалистов, это нарушит международные нормы и откроет юридический ящик Пандоры. Россия сможет подать иски и обанкротить Euroclear, а другие страны вроде Китая репатриируют свои резервы из страха, что в будущем их тоже заморозят и конфискуют.

«Существует риск того, что Россия может в судебном порядке попытаться конфисковать денежные средства Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге, Дубае и других местах. Беспокойство вызывает то, что это может истощить капитал Euroclear и потребовать огромной финансовой помощи», - заявил автор статьи.

Базирующийся в Брюсселе депозитарий хранит львиную долю активов , почти 230 миллиардов долларов, в виде облигаций и других видов ценных бумаг, в которые инвестировал Центробанк России. Политики предложили забрать часть доходов от них.

Инвестиции Россия Евросоюз Деньги Экономика

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