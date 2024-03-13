Рекламу списания долгов в России решили запретить
Банковское сообщество предложило запретить рекламу консультантов по личному банкротству. Центробанк и Генпрокуратура обсудили поправки в законодательство, сообщил РБК.
«Банк России, генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг», - сказал представитель регулятора.
Несколько источников сообщили изданию о просьбе банковского сообщества ограничить продвижение юридических консультаций по личному банкротству, или так называемому списанию долгов. Они предложили внести поправки в закон «О рекламе», так как «раздолжнители» вводили клиентов в заблуждение и нарушали их права.
В России призывали упростить внесудебную процедуру банкротства. Правительство поддержало инициативу.