30 июля 2024, 14:05

Рекламу «раздолжнителей» в России предложили ограничить

РИА «Новости»
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Компании, предлагающие россиянам списать долги, лишь вводят их в заблуждение и вытягивают деньги. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка предложила отрегулировать эту отрасль. Трансляцию встречи вела пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По ее словам, в России появилась целая отрасль так называемых «раздолжнителей», предлагающих списать долги за отдельную плату. Матвиенко назвала таких специалистов мошенниками, которые лишь вытягивали деньги за информацию о бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки.

«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, законодатели, запаздываем», - сказала она.

Спикер Совфеда поручила сенаторам обсудить эту тему с Центробанком и разработать соответствующий законопроект. Ответственным она назначила зампреда Совфеда Николая Журавлева.

Многодетные чаще других категорий семей берут в России кредиты, выяснили ранее исследователи ВШЭ. Две трети домохозяйств с тремя и более детьми имели займы в 2023 году.

Совет Федерации РФ Законы Кредиты Валентина Матвиенко Деньги
30 июля 2024, 14:11
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке
РИА «Новости»
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Центральный банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели в стране после завершения льготных программ. Об этом на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».

«Эти схемы перед завершением широкой льготной программы вновь расцвели с новой силой. Здесь чего только нет: льготные ставки, так называемый кэшбэк, рассрочка. Для людей все это запутано и непрозрачно», - объяснила Набиуллина.

По словам главы Центробанка, за этими «завлекаловками» стоит либо резкий рост платежей впоследствии, либо завышение цены квартиры.

«С 2025 года в России заработает ипотечный стандарт, который исключит использование непрозрачных схем. Также банкам запретят брать плату с заемщиков за сниженную ставку», - добавила она.

Ранее Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.

Россия Ипотека Центробанк
29 июля 2024, 12:01
Амнистию за дробление бизнеса в России запустили на полгода раньше
РИА «Новости»
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В России запустили амнистию за дробление бизнеса ради применения налоговых спецрежимов. Она не распространится на решения, принятые до 12 июля, сообщил РБК.

Амнистия за дробление бизнеса вошла в пакет поправок в Налоговый кодекс. Изначально ее планировали провести с 1 января 2025 года, но при подготовке законопроекта ко второму чтению сдвинули на полгода. Новая процедура затронет решения, которые должны вступить в силу с 12 июля.

Шанс на прекращение разбирательств получили несколько сотен налогоплательщиков. Юрист группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова заявила, что в одном только 2022 году арбитражные суды рассмотрели около 200 дел, связанных с таким дроблением. По ее мнению, в реальности фирм, практикующих подобную схему, гораздо больше.

«Можно сказать, что им протянули спасительную соломинку», - подчеркнула она.

С 2025 года в России появится туристический налог. Муниципалитеты введут сборы для отдыхающих и командированных.

Налоги Бизнес ФНС РФ
29 июля 2024, 09:35
Названы лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет
РИА «Новости»
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Самые большие перечисления от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2023 году поступили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил РБК.

Поступления в Москве составили 1,8 триллиона рублей. В Подмосковье - 610 миллиардов рублей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург. Там перечисления НДС в бюджет составили 293,5 миллиарда рублей.

В список лучших вошел также Ханты-Мансийский автономный округ. Поступления региона составили 474,6 миллиарда рублей. Замкнул пятерку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ - 399,5 миллиарда рублей.

Также издание представило список регионов с отрицательными показателями. В него попали Чукотка, Мурманская, Амурская Сахалинская и Магаданская области.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка подоходного налога с 2025 года составит от 13 до 22%.

Санкт-Петербург Бюджет России Рубль Налоги Москва
28 июля 2024, 23:38
Экономист указал на рост доходности по вкладам после повышения ключевой ставки
Pixabay
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Банковские вклады станут более высокодоходными в результате повышения ключевой ставки до 18%. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Мы давно не видели такого уровня ставок по депозитам.<…> Банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее полугода», - пояснил экономист.

Повышение ставки станет проблемой для тех, кто постоянно перекредитовывается, вырастут ставки по займам, отметил Ордов. Тем, у конго есть сбережения, финансист рекомендовал воспользоваться выгодными условиями по депозитам.

Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку , она повысилась с 16 до 18%.

Банки ЦБ РФ

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