Рекламу «раздолжнителей» в России предложили ограничить
Компании, предлагающие россиянам списать долги, лишь вводят их в заблуждение и вытягивают деньги. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка предложила отрегулировать эту отрасль. Трансляцию встречи вела пресс-служба верхней палаты российского парламента.
По ее словам, в России появилась целая отрасль так называемых «раздолжнителей», предлагающих списать долги за отдельную плату. Матвиенко назвала таких специалистов мошенниками, которые лишь вытягивали деньги за информацию о бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки.
«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, законодатели, запаздываем», - сказала она.
Спикер Совфеда поручила сенаторам обсудить эту тему с Центробанком и разработать соответствующий законопроект. Ответственным она назначила зампреда Совфеда Николая Журавлева.
Многодетные чаще других категорий семей берут в России кредиты, выяснили ранее исследователи ВШЭ. Две трети домохозяйств с тремя и более детьми имели займы в 2023 году.