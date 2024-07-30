Рекламу «раздолжнителей» в России предложили ограничить

По ее словам, в России появилась целая отрасль так называемых «раздолжнителей», предлагающих списать долги за отдельную плату. Матвиенко назвала таких специалистов мошенниками, которые лишь вытягивали деньги за информацию о бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки.

«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, законодатели, запаздываем», - сказала она.

Спикер Совфеда поручила сенаторам обсудить эту тему с Центробанком и разработать соответствующий законопроект. Ответственным она назначила зампреда Совфеда Николая Журавлева.

Многодетные чаще других категорий семей берут в России кредиты, выяснили ранее исследователи ВШЭ. Две трети домохозяйств с тремя и более детьми имели займы в 2023 году.