Регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам

«Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам», - сказал он.

Глава государства отметил, что, по имеющимся оценкам, мера позволит субъектам России ежегодно экономить около 200 миллиардов рублей. Путин уточнил, что имеет в виду временной промежуток с 2025 по 2028 год.

С 2025-го, добавил президент, Россия начнет наращивать портфель инфраструктурных кредитов для субъектов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.

Он также призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса и дать право некрупным предпринимателям раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.