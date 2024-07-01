01 июля 2024, 03:37

Разводы и крупные сделки. Россиян предупредили об увеличении госпошлин

РИА «Новости»
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Министерство финансов предложило с 2025 года значительно увеличить пошлины для физических и юридических лиц. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, пошлина на развод может увеличиться в восемь раз - с 650 до 5000 рублей. В три раза с 1600 до 5000 рублей - пошлина на смену имени. На внесение исправлений в акты гражданского состояния пошлину предложили поднять до 700 рублей.

Денежный сбор в рамках антимонопольного законодательства при заключении крупных сделок предложили увеличить с 35 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее юрист Георгий Федоров высказал предположение , что увеличение пошлин на разводы не поможет людям сохранить семью.

Семья Пошлины Бизнес
01 июля 2024, 03:51
Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России
РИА «Новости»
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Акции кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«В доход переданы акции АО „Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“», - сказал он.

В феврале 2024 года по решению суда расположенная в Липецке фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко и его сыну, перешла в собственность России. Эта компания является одним из крупнейших производителей кондитерских и шоколадных изделий. Судебное решение вступило в силу немедленно, обжаловать его можно было в апелляционном порядке.

Петр Порошенко Суд Коммерческие акции
01 июля 2024, 03:15
Россиянам рассказали, насколько вырастут тарифы на электричество и ЖКУ
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Тарифы на электроэнергию в России вырастут с 1 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самой дорогой электроэнергия будет на Чукотке - максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля.

В Москве предельный тариф на электроэнергию установили в размере 7 рублей, а Подмосковье - 7,33 рубля. В Запорожской области минимальный тариф составляет 1,14 рубля, Херсонской - 1,22 рубля, в ЛНР - 1,25 рубля, в ДНР - 1,27 рубля.

Кроме того, с начала второго полугодия 2024 года увеличат тарифы на другие коммунальные услуги - подачу воды, газа и тепла.

Ранее стало известно, что в каждом регионе России будет свой процент индексации жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем стоимость увеличится на 9,8%.

Электричество Россия
30 июня 2024, 13:08
Россия получила крупную денежную выгоду от санкций
РИА «Новости»
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Импортеры из недружественных государств за два года действия санкций недополучили товаров из России на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). РФ перенаправила эту продукцию в другие страны и получила крупную выгоду, подсчитало РИА «Новости».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе. По сравнению с периодом до введения ограничений удалось дополнительно получить 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). За два года торговли с дружественными государствами Россия компенсировала выпавшие доходы.

При этом уточняется, что более половины не доехавших до Запада товаров пришлось на минералы, драгоценности и металлы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что новый пакет санкций ЕС не достигнет своих целей.

Санкции Россия
30 июня 2024, 03:44
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля
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Некоторым пенсионерам повысят выплаты с первого июля. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Речь идет о трех категориях получателей: работавших пенсионерах, уволившихся в июне, людях, достигших 80-летнего возраста и инвалидах. Кроме того, фиксированную надбавку увеличат вдвое для граждан, получивших инвалидность первой группы.

Ранее стало известно, что в июле изменятся правила выдачи суммы накопительной части пенсии. Он должен составлять 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера. В 2024-м году он равен 13 290 рублей. Для расчета учтут накопленную сумму и период дожития.

Пенсия Пенсионеры Россия

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