28 февраля 2024, 14:16

Развитие российского рынка ипотечной секьюритизации обсудили в Москве

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Отечественный рынок ипотечной секьюритизации в 2024 году будет развиваться благодаря включению новых типов объектов в обеспечение ценных бумаг, улучшению инфраструктуры и инструментов для инвесторов и оригинаторов. Развитие направления обсудили на встрече с представителями застройщиков и финансовых организаций «Рынок ипотеки и ипотечных ценных бумаг: итоги и перспективы» в Москве.

В текущем году планируется чаще выпускать ипотечные облигации с закладными на новостройки, а также провести дебютные выпуски ИЦБ с кредитами на строительство индивидуальных жилых домов. Кроме того, будет уделяться особое внимание дальнейшей цифровизации секьюритизации.

«Реализация всех возможностей секьюритизации требует не только развития цифровой платформы, которая является базой для выпусков ипотечных облигаций, но и перехода на единые стандарты обмена данными», - обратил внимание заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

«Секьюритизация позволяет банкам трансформировать пулы ипотечных кредитов в ликвидные ценные бумаги и снизить риски быстро растущего ипотечного кредитования», - отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

Также продолжится работа по развитию рынка электронных закладных - в 2023 году их объем вырос в 2,3 раза. Цифровые документы позволяют снизить операционные затраты банков, нарастить объем ипотечного портфеля, доступного для секьюритизации, и значительно ускорить процесс его рефинансирования.

Стандартом обмена данными от ДОМ.РФ уже пользуются главные участники рынка ИЦБ. В будущем он может стать общим для отрасли, что сильно упростит взаимодействие в ипотечно-жилищной сфере, уточнил Комлик.

Участники мероприятия отметили, что несмотря на высокий уровень рыночных ставок в прошлом году разместили рекордный объем ипотечных облигаций с поручительством. Темпы роста рынка ипотечных ценных бумаг превысили показатели рынка жилищного кредитования. При этом 2023 год стал рекордным по объему ипотеки - банки оформили два миллиона таких кредитов на общую сумму 7,8 триллиона рублей.

По ее словам, необходимо развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки. Этому помогут инновации в ипотечных продуктах, регулировании и технологиях кредитования, а также совершенствование инфраструктуры выпуска ИЦБ. В 2024-м банки продолжат получать секьюритизацию продуктов ипотечного кредитования и смогут расширять возможности по рефинансированию ипотечного портфеля, добавила Музыкина.

Пока доля электронных закладных на первичном рынке составляет менее 1,5%, поэтому особый акцент будет сделан на их масштабировании. В 2024 доля цифровых документов с залогом прав по договорам долевого участия может увеличиться до 35-40%, а на вторичном рынке - с 33% до 45-50%.

Банки Строительство Недвижимость Кредиты Ипотека
28 февраля 2024, 05:45
Денежные переводы с российских карт «Мир» запретили в Казахстане
РИА «Новости»
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Казахстанский банк «Фридом Финанс» (входящий в Freedom Holding Тимура Турлова) объявил о запрете на переводы средств с карт и на картыплатежной системы «Мир». Об этом сообщило деловое издание Frank Media.

Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше не доступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств. Как вариант, можно использовать систему SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.

В банке не сообщили о причинах такого решения.

При этом несколько дней назад американский Минфин включил в новый пакет санкций некоторые российские финансовые организации и Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «Мир».

Ранее из AppStore исчезли приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!». Они остались доступны для скачивания только в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android.

США Казахстан Банки Санкции Россия Деньги
27 февраля 2024, 21:29
Силуанов назвал способ снизить влияние антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Ответом на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика в России, тогда ограничения минимально повлияют на страну. Об этом РИА «Новости»рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Мы не один год живем с санкциями, тем не менее, главное - проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», - сказал он.

По словам министра, несмотря на санкции, экономика в России выросла, а реальные доходы населения увеличились на 5,4%. Также произошел рост инвестиций на 10,5%.

«Караван идет своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и у санкций будут минимальное влияние», - резюмировал Силуанов.

Власти США ввели новый пакет антироссийских санкций против 500 компаний и физических лиц. Ограничения коснулись ряда банков, в том числе «Авангард» и «СПБ Банк», а также оператора российской национальной платежной системы «Мир».

Ответом на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика в России, тогда ограничения минимально повлияют на страну. Об этом РИА «Новости» рассказал министр финансов Антон Силуанов.

США Санкции Россия
26 февраля 2024, 15:52
ВТБ запустит вклады с привязкой к ключевой ставке
РИА «Новости»
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Банк ВТБ в ближайшее время запустит вклад, доходность по которому привяжут к ключевой ставке Центрального банка. Об этом РБК сообщил старший вице-президент финансовой организации Дмитрий Брейтенхибер.

По его словам, вклад будет доступен для состоятельных клиентов банка по пакетам подписок «Привилегия» и «Прайм», срок открытия составит от полугода до трех лет. При подписании договора банк позволит выбрать как ежемесячные выплаты на отдельный счет, так и капитализацию процентов.

При этом Брейтенхибер не раскрыл, по какой именно формуле ВТБ рассчитает ставку.

«Мы отмечаем интерес к защитным стратегиям на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. В будущем этот формат депозита станет доступен всем вкладчикам банка», - добавил он.

В феврале Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Банки Россия Центробанк
26 февраля 2024, 14:47
Самозапрет на кредиты и займы для россиян вступит в силу с марта 2025 года
РИА «Новости»
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Предусматривающий добровольный запрет на взятие кредитов и займов для россиян закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Документ подписал президент страны Владимир Путин. Полный текст доступен на официальном портале нормативно-правовых актов.

Для введения самозапрета на оформление банковских кредитов и займов в микрофинансовых организациях россиянам достаточно обратиться в Бюро кредитных историй через МФЦ или подать заявку через портал госуслуг вне зависимости от места жительства или пребывания.

Для оформления необходимо предъявить документы и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). На следующий день запрет внесут в кредитную историю и он начнет действовать. Таким же способом россияне смогут снять запрет на получение денег.

Норма не станет распространяться на ипотечные кредиты, а также займы на покупку машины или получение образования.

Законопроект о самозапрете на кредиты и займы депутаты Госдумы приняли на минувшей неделе. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что новая мера защитит россиян от мошенников, берущих кредиты от их имени.

Законы Мошенничество Кредиты Владимир Путин Деньги

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