08 октября 2024, 19:46

Размер среднего ипотечного кредита поставил рекорд

РИА «Новости»
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Средняя сумма займа на покупку жилья в России в сентябре этого составила 4,81 миллиона рублей. Это максимальный показатель с 2013 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.

Аналитики уточнили, что размер кредита вырос на 4%, по сравнению с августом, и на 16% по отношению к показателю к сентябрю прошлого года. При этом на фоне отмены государственных программ по выдаче льготных жилищных займов и росту ключевой ставки общий объем выданных кредитов на покупку жилья снизился до 365 миллиардов рублей. В годовой динамике падение составило 62%.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что сумма среднего размера ипотеки выросла за счет того, что заемщики отказываются от кредитов и предпочитают брать деньги в рассрочку. Кроме того, большая часть покупателей кредитного жилья отправились в крупные города. Цены на жилье там выше, но им по большей части соответствует уровень зарплат.

Ранее риелтор Наталья Перескокова призвала банки проверить добросовестность получателей семейной ипотеки. Она пояснила, что некоторые заемщики использовали полученные под льготную ставку деньги для личного обогащения , а не покупки дома или квартиры.

Россия Кредиты Ипотека Деньги
08 октября 2024, 03:24
Больной польский миллиардер отстранил сыновей от руководства компанией
Unsplash
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Владелец польского производителя энергии ZE PAK Зигмунт Солорж выгнал из наблюдательного совета компании своих сыновей Тобиаса Солоржа и Петра Зака. Из-за семейного конфликта ее акции упали на 3,3%, сообщило агентство Bloomberg.

Бизнесмен, чье состояние достигло 2,2 миллиарда долларов, участвовал в заседании совета директоров ZE PAK дистанционно и под присмотром адвоката. Солорж-старший, по информации агентства, чувствовал себя настолько плохо, что зачитывал речь с бумаги. Он добился отстранения своих сыновей от управления компанией.

Семейные распри не только обрушили акции компании на 3,3%, но и всерьез взволновали ее второго по величине миноритарного акционера - пенсионный фонд NN Group NV. Ему принадлежат 8,9% ZE PAK, а 68-летнему миллиардеру - 66%. Главный исполнительный директор фонда Шимон Озог рассказал о проблемах со здоровьем Солоржа и необходимости выбрать новое руководство.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat», - возмутился он.

В отличие от бизнесмена, российский дизайнер Артемий Лебедев решил не лишать своих детей наследства. Он пообещал оставить им по квартире.

Бизнес Польша Деньги
07 октября 2024, 22:50
Компания Бакальчука съехала из офиса Wildberries
РИА «Новости»
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Коллектив учрежденной Владиславом Бакальчуком компании «ВБ Девелопмент» переехал из офиса Wildberries на улице Ленинская слобода в Москве в новое помещение. Об этом сообщил РБК.

Сотрудники компании покинули один из основных офисов маркетплейса, подтвердил журналистам гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов. По его словам, они перебрались в помещение в районе станции метро «Тульская», рассчитанное на 120 человек.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО „Вайлдберриз“, а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис», - сказал топ-менеджер.

Единственным учредителем «ВБ Девелопмент», по информации издания, стал Бакальчук. Компания занималась строительством складов для маркетплейса. Он также имеет 1% в «Вайлдберриз», которая до недавнего времени оставалась основным юрлицом Wildberries.

В октябре Бакальчук подал иск к «РВБ» , «Вайлдберриз» и объявившей о разводе с ним Татьяне Ким. Он пожаловался на отчуждение активов более чем на 350 миллиардов рублей.

Скандалы Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
07 октября 2024, 05:07
Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% готовых
Pixabay
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Банки предлагают вклады под 20-21% годовых на сроки до одного года. Аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил в беседе с агентством «Прайм», зачем кредитным организациям такие «дорогие деньги».

Банки ориентируются на оценку траектории ключевой ставки в будущем, а также на собственные потребности в заемных деньгах, напомнил эксперт.

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП», - отметил Зварич.

Вклады стали не только наиболее надежным инструментом для хранения денежных средств, но и обеспечивают неплохую доходность , рассказал аналитик. Процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции.

Банки предлагают вклады под 20-21% годовых на сроки до одного года. Аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил в беседе с агентством «Прайм» , зачем кредитным организациям такие «дорогие деньги».

Банки Россия Деньги Центробанк
06 октября 2024, 14:11
Депутаты обсудят идею повышения лимита страховки по вкладам
РИА «Новости»
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В Государственной думе обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Автором инициативы выступил Центробанк. Регулятор предложил повысить до двух миллионов рублей лимит стразового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет. ЦБ также выдвинул идею об увеличении суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам.

Изменения соответствуют задаче защиты сбережений россиян, подчеркнул парламентарий.

Накануне Аксаков назвал рублевые вклады самым надежным инструментом для хранения сбережений на фоне высокой ключевой ставки. Также депутат посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца.

Рубль Депутаты Центробанк

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