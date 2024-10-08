Размер среднего ипотечного кредита поставил рекорд

Аналитики уточнили, что размер кредита вырос на 4%, по сравнению с августом, и на 16% по отношению к показателю к сентябрю прошлого года. При этом на фоне отмены государственных программ по выдаче льготных жилищных займов и росту ключевой ставки общий объем выданных кредитов на покупку жилья снизился до 365 миллиардов рублей. В годовой динамике падение составило 62%.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что сумма среднего размера ипотеки выросла за счет того, что заемщики отказываются от кредитов и предпочитают брать деньги в рассрочку. Кроме того, большая часть покупателей кредитного жилья отправились в крупные города. Цены на жилье там выше, но им по большей части соответствует уровень зарплат.

Ранее риелтор Наталья Перескокова призвала банки проверить добросовестность получателей семейной ипотеки. Она пояснила, что некоторые заемщики использовали полученные под льготную ставку деньги для личного обогащения , а не покупки дома или квартиры.