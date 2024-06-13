Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля
Райффайзенбанк с 1 июля 2024 года перестанет начислять проценты по накопительным счетам. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте.
«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам», - объяснили в банке.
Как уточнили «Известия» , пользоваться деньгами на накопительных счетах клиенты смогут в привычном режиме.
Ранее Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФ и НПФ. Кредитная организация оставалась одной из немногих, кто продолжал работать с российскими клиентами по заграничным переводам.
В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка объявила, что свернет бизнес на территории РФ. Весной этого года Raiffeisen Bank International озвучил два варианта ухода, в том числе продажу активов.