Работодателей захотели обязать платить компенсацию за невыплаченные зарплаты

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По существующим нормам, работникам положена компенсация за задержку заработной платы. Но в том случае, если зарплату вообще не начислили, компенсация не предусмотрена. Чтобы изменить эту ситуацию, чиновники Минтруда предложили внести поправки в статью 236 Трудового кодекса.

«Минтруд предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты. Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может», - уточнили в ведомстве.

В случае принятия поправок работодателя обяжут выплачивать проценты с того момента, когда работник должен был получить деньги.

Ранее Минтруд России подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей. Согласно документу, родители, чьи дети пострадали в ходе спецоперации, получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

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