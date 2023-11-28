Работавший с россиянами армянский Armbrok закроет счета части иностранцев

Источник отметил, что компания всегда следовала и будет следовать правилам высших депозитариев. Он подчеркнул, что решение не относится к дополнительным требованиям партнеров организации, а закрытие брокерских счетов не касается всех нерезидентов. При этом представитель армянского брокера не уточнил, на жителей каких именно стран распространят запрет.

В Armbrok добавили, что активы клиентов-нерезидентов отправят на их счета в других банках или брокерах, исходя из поручений клиентов на вывод.

Ранее финансист Егор Диашов призвал проверять брокера на сайте Центробанка при инвестировании, там есть информация о всех брокерских компаниях. По его словам, приложение для вложения денег может запрашивать личные данные.