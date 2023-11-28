28 ноября 2023, 22:45

Работавший с россиянами армянский Armbrok закроет счета части иностранцев

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Брокер из Армении Armbrok, который также работал с Россией, начал закрывать брокерские счета нерезидентов в связи с ужесточением внутренних правил для иностранцев. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на представителя брокера.

Источник отметил, что компания всегда следовала и будет следовать правилам высших депозитариев. Он подчеркнул, что решение не относится к дополнительным требованиям партнеров организации, а закрытие брокерских счетов не касается всех нерезидентов. При этом представитель армянского брокера не уточнил, на жителей каких именно стран распространят запрет.

В Armbrok добавили, что активы клиентов-нерезидентов отправят на их счета в других банках или брокерах, исходя из поручений клиентов на вывод.

Ранее финансист Егор Диашов призвал проверять брокера на сайте Центробанка при инвестировании, там есть информация о всех брокерских компаниях. По его словам, приложение для вложения денег может запрашивать личные данные.

Инвестиции Армения Деньги
28 ноября 2023, 14:21
Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» из-за «Дружбы»
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Производство по требованию «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей из-за загрязнения нефтепродуктов на магистрали «Дружба» в 2019 году прекратили. Пресс-служба Арбитражного суда Москвы заявила об этом РБК.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», - сообщил представитель суда.

«Транснефть» подала иск в августе 2022 года. Она потребовала от «Роснефти» два миллиарда рублей за неисполнении или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам хранения. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 ноября 2023 года прекратил производство по жалобе «Роснефти» на отказ суда по иску к «Транснефти» на 3,4 миллиарда рублей.

Тяжба началась после того, как в апреле 2019 года на нефтепроводе «Дружба» произошло загрязнение хлорорганикой с последовавшим сбоем поставок. Из-за этого до июня приостановили перекачку сырья в Белоруссию, Польшу, Украину, Венгрию, Германию и Прибалтику.

«Известия» сообщали, что переговоры по компенсации планировали провести в Минске.

Суд Нефть Роснефть
28 ноября 2023, 10:22
Ситуацию на рынке ценных бумаг сравнили с «кровавой баней»
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Финансовый рынок начал падать в 2022 году, и эта тенденция только будет продолжаться. Об этом изданию Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини.

Он назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней» и предсказал, что инвесторы и держатели акций в ближайшие 10 лет рискуют потерять десятки триллионов долларов.

«Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», - отметил экономист.

Рубини напомнил, что кризис начался после того, как стоимость криптовалют, «мемных акций», недвижимости, облигаций и ценных бумаг завышались из-за денежно-кредитного и налогово-бюджетного смягчения. По его мнению, этот «пузырь» лопнул в 2022 году и привел к падению финансового рынка.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал о стратегиях инвестиций в криптовалюту. Он отметил, что продажу и покупку Биткоина и эфира можно совершать без посредников. По словам аналитика, для успешного заработка начинающему инвестору потребуются крепкие нервы.

Инвестиции Кризис Экономика
28 ноября 2023, 07:17
СПБ Биржа обратится к правоохранителям из-за подлога в истории с банкротством
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Заявление о банкротстве СПБ Биржи оказалось подложным. Компания обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование, сообщила пресс-служба.

«СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве», - заявили представители компании.

Арбитражный суд Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи из-за нарушения процедуры и ненадлежащего оформления иска. Однако в компании опровергли подачу таких документов и обвинили во всем мошенников. Пресс-служба призвала участников рынка ценных бумаг полагаться только на официальную информацию и не действовать импульсивно.

Заявление ПАО «СПБ Биржа» от 24 ноября появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. На фоне новостей о возможном банкротстве акции биржи упали почти на 30%.

Санкт-Петербург Суд Бизнес
28 ноября 2023, 06:59
Ближайшее зарубежье подключили к СБП. Назвали страны, доступные для перевода
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Россияне получили возможность переводить деньги в пять стран ближнего зарубежья, принимать — из одной. Они подключились к системе быстрых платежей, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Для организации трансграничных переводов, по ее словам, необходимо желание обеих сторон. В этом процессе задействуют не только банки, но и интеграционные решения на уровне всей инфраструктуры. Алла Бакина сообщила, что география переводов расширилась еще на пять стран, в обратную сторону - на одну. Она не уточнила, о каких именно государствах шла речь.

Журналисты проверили сервис трансграничных переводов через СБП в приложении Альфа-банка. В нем появилась возможность переводов в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. ВТБ открыл доступ к траншам в Киргизию и, по информации пресс-службы, еще три страны. «Россельхозбанк» планировал добавить новый функционал в этом году, а Почта Банк - в первом квартале 2024 года.

Сделать СБП международной системой предлагали с 2019 года. Это позволило бы переводить деньги по номеру телефона заграницу. По данным на 2022 год, только около половины россиян пользовались такой возможностью внутри страны.

Россияне получили возможность переводить деньги в пять стран ближнего зарубежья, принимать - из одной. Они подключились к системе быстрых платежей, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Банки Белоруссия Киргизия Деньги Узбекистан Таджикистан

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