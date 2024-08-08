Работа курьером возглавила список самых высокооплачиваемых в России

Согласно вакансиям на hh.ru, наиболее высокие зарплаты ожидают курьеров с личным транспортом (особенно с грузовым), а также тех, кто выполняет функции грузчика, активно использует мобильные приложения и осуществляет доставку более чем по 25 адресам в день.

Кроме того, предпочтение отдается самозанятым и индивидуальным предпринимателям.

По данным сервиса, пик заработков сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 годов.

Самые низкие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя.