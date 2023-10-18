Рабочая группа Госдумы придумала способ компенсировать потерянные вклады СССР

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Закон о восстановлении ценности советских вкладов посредством перевода в целевые долговые обязательства России приняли еще в 1995 году. При этом последовательность их обслуживания еще не утвердили. В связи с отсутствием финансирования действие инициативы приостанавливают каждый год.

Рабочая группа предложила или приостановку закона без определенного срока, или признание его недействующим. Еще один вариант - перенос вкладов в долговые обязательства регулятора или введение приоритетных компенсационных выплат вкладчикам в возрасте больше 78 лет.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться, но нужна серьезная аргументация», - заявил Сенин.

Ранее стало известно, что российские банки подготовились к повышению ключевой ставки в октябре. В этот период банки заняли у ЦБ сумму, превысившую семь триллионов рублей. В связи с этим случился структурный дефицит ликвидности - долг регуляторов стал больше суммы, размещенной ими на депозитах и корсчетах Центробанка.