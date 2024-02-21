21 февраля 2024, 12:50

Qiwi Банк закрыл все свои офисы

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Офисы Qiwi Банка остановили обслуживание клиентов. Их закрыли 21 февраля после отзыва лицензии, объявил Telegram-канал кредитной организации.

«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Киви Банка отозвана. Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты», - заявила пресс-служба.

Представители банка объявили, что ответят на вопросы клиентов после того, как получат информацию о дальнейших действиях в связи с отзывом лицензии.

Головной офис Qiwi Банка работал в северном Чертанове. Там, по информации сайта кредитной организации, клиенты могли сдать биометрию. Дополнительные офисы открывали на Варшавском шоссе в Москве, Васильевском острове в Санкт-Петербурге и улице Московской в Казани. Банк имел филиал на Староконюшенном переулке в Москве и представительство в Таджикистане.

Qiwi Банк участвовал в программе страхования вкладов, но она не распространялась на электронные кошельки. Регулятор заявил, что вслед за банком прекратила работу платежная система Contact.

Банки Бизнес Деньги Центробанк
21 февраля 2024, 12:39
Расписки Qiwi на Мосбирже рухнули почти на 50%
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Падение цены американских депозитарных расписок Qiwi достигло 37,4% (до 300,5 рубля за штуку), а вскоре и 50% после расширения ценового диапазона колебаний для ценных бумаг. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В начале торгов снижение составило 24,9% - до 360,5 рубля за штуку. Резкое снижение цены расписок спровоцировали новости об отзыве лицензии у Qiwi банка.

ЦБ отозвал лицензию 21 февраля. Среди причин регулятор указал нарушение федеральных законов и нормативных актов Центробанка. Также финансовую организацию уличили в регулярном нарушении требований законов в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Из-за отзыва лицензии у Qiwi банка в России остановили работу платежной системы Contact. После новостей об отзыве клиенты учреждения начали обращаться к регулятору за разъяснениями.

Банки Рубль Законы Мосбиржа
21 февраля 2024, 12:37
«Общий тренд в мире». Стали известны причины отзыва лицензии у Qiwi Банка
РИА «Новости»
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Центробанк отозвал лицензию у Qiwi Банка. Он лишился возможности осуществлять банковские операции. Во всем мире идет тенденция на увеличение прозрачности финансовой деятельности, пояснил «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Я уверен, гайки будут закручиваться дальше. Общий тренд в мире, как и у нас в стране, заключается в том, что вся финансовая деятельность должна быть прозрачной. Сразу сделать ее прозрачной нельзя - если резко повысить требования к денежному обращению, получится колоссальный объем нагрузки на бизнес, сразу очень много нарушений будет. Поэтому постепенно ликвидируется одна схема, другая схема, причем еще посылаются сигналы: дорогие друзья, скоро вот так, как вы сейчас переводите, уже не получится», - рассказал аналитик.

Если в банке лежали «серые» деньги, вернуть их будет нереально, подытожил экономист.

«А если были законопослушным гражданином, зачем вообще туда лезли?» - задался вопросом Голубовский.

Он напомнил, что для быстрой отправки денег есть абсолютно «белая» система СБП.

Предложения «на доверии» На вопрос о том, что делать людям, которые переводили биткоины через Qiwi, он ответил, что альтернативы есть.

«Если речь идет именно о криптовалюте, я не знаю, отправляли ли ее через Qiwi, но с биткоином работает достаточно разветвленная сеть площадок, где не обязательно все завязано на Qiwi-кошельке. Кошельки обычно были завязаны на какие-то анонимные истории, потому что только Qiwi-кошелек можно было на „левую“ симку повесить, на паспорт, грубо говоря, бомжа. Было очень много таких историй, когда номер один, паспорт другой, платежи идут в адрес третьих лиц», - вспомнил Голубовский.

По его словам, для торговли криптовалютой есть «достаточно много предложений», но они «тоже „серые“, на доверии». Есть некоторые площадки с хорошей репутацией, о которых известно, что «там не кидают».

«Они даже идентифицируют вас как человека, который будет платить, - то есть для того, чтобы сделать транзакцию по покупке биткоина, вы должны им прислать фотографию документа, чтобы они убедились в том, что карта, с которой вы платите, принадлежит вам. В этом смысле они защищают от мошенничества», - продолжил эксперт.

«Серые» деньги не вернутся По его мнению, проблем с возвращением денег вкладчикам быть не должно. С того момента, как у банка отозвали лицензию, этим будет заниматься государство. Необходимо выяснить на сайте Агентства по страхованию вкладов, какие банки назначат организациями, решающими вопросы возмещения, найти ближайший филиал и пойти туда с паспортом.

Банки Криптовалюты Деньги
20 февраля 2024, 23:40
Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранных инвесторов «Полиметалла»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, операции разрешены также с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

Ранее сообщалось, что золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл».

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.

Казахстан Санкции Россия Владимир Путин
20 февраля 2024, 23:10
Курс евро поднялся до отметки в 100 рублей
Unsplash
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Курс евро впервые с 9 января достиг отметки в 100 рублей. Об этом сообщил сайт Московской биржи.

В 18:00 по московскому времени европейская валюта торговалась на бирже по цене 99,94 рубля. Цена доллара на этот момент составляла 92,39 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами «завтра» на 17:54 вырос на 5 копеек до 92,39 рубля. Рост юаня составил 2 копейки, до 12,80 рубля, а евро растет на 52 копейки, до 100 рублей.

Ранее экономист Николай Кульбака спрогнозировал, что курс евро и доллара в феврале не будет сильно меняться. Специалист посоветовал покупать иностранную валюту только для хранения долгосрочных сбережений.

Евро Рубль Экономика

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