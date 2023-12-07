Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит в Москве, заявил, что банковская система страны адаптировалась к санкционной политике Запада. По словам главы государства, она даже вышла на рекордные объемы кредитования.
«Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования», - сказал он.