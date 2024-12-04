04 декабря 2024, 16:44

Путин заявил о невозможности запретить биткоин

РИА «Новости»
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Биткоин и другие цифровые валюты продолжат развиваться, их никто не сможет запретить. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто!» - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что эти финансовые инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все хотят снизить издержки и повысить надежность.

В ноябре курс биткоина стал резко расти и к 22 ноября достиг рекордного показателя, превысив 99 тысяч долларов. По одной из версий, причиной его резкого подорожания стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку новый хозяин Белого дома активно поддерживает криптовалюту.

Криптовалюты Россия Владимир Путин
04 декабря 2024, 12:29
В ЦБ снова заговорили о повышении ключевой ставки
РИА «Новости»
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В декабре Центробанк может снова повысить ключевую ставку, однако решение пока не приняли. На это указала глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки , но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», - отметила она.

Набиуллина объяснила, что появился новый проинфляционный фактор. Глава ЦБ также напомнила о ситуации с курсом валют и по-прежнему высоком росте цен.

«Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», - подчеркнула она.

В Центробанке, добавила Набиуллина, обращают внимание на уточнение планов банков по кредитованию и обязательно примут их во внимание. Больше новых данных регулятор получит перед заседанием совета директоров ЦБ.

Банки Россия Кредиты Курс валют Центробанк
04 декабря 2024, 03:07
Россиянам раскрыли подвох вкладов под 30% годовых
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Банки предлагают разместить средства под 30% годовых под видом пиар-акций. Об этом главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич заявил в беседе с агентством «Прайм».

«Подобные вклады выступают маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов или для существующих клиентов, которые предпочитают пользоваться услугами других банков», - объяснил он.

Зварич отметил, что подвох подобных предложений заключается в существенных ограничениях. Например, их сумма может ограничиваться несколькими десятками тысяч рублей, так что большой выгоды в таких случаях ждать не нужно.

При этом привлеченные подобными акциями клиенты могут начать переводить в коммерческую организацию зарплаты или пенсии, что позволит предложить им другие банковские продукты, резюмировал эксперт.

Аналитик Георгий Остапкович ранее рекомендовал россиянам обращать внимание на банковские депозиты, пока финансовые учреждения предлагают высокие ставки.

Банки Коммерческие акции Продукты
03 декабря 2024, 21:31
Saxo Bank обнародовал «шокирующие прогнозы» на 2025 год
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Датский финансовый гигант Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2025 год, предсказывав ряд событий, которые могут воздействовать на мировые рынки. Об этом сообщил«Коммерсант».

Датский финансовый гигант Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2025 год, предсказывав ряд событий, которые могут воздействовать на мировые рынки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Эксперты банка пришли к выводу, что пересмотр торговых отношений США под руководством избранного президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска приведет к ослаблению доллара на 20% по отношению к основным валютам и на 30% к золоту.

После этого Китай и страны БРИКС начнут использовать для международных расчетов цифровые валюты и офшорный юань. Европа возьмет курс в своих торговых связях на евро. Это приведет к наступлению новой эры на мировом финансовом рынке.

В Saxo Bank также предсказали, что рынок криптовалют в 2025 году вырастет в четыре раза, достигнув 10 триллионов долларов. Согласно прогнозу, производитель чипов для ИИ Nvidia обгонит Apple по размеру годовой прибыли благодаря продажам своих процессоров Blackwell.

Также аналитики выразили уверенность, что растущая популярность электромобилей ударит по ОПЕК. Из-за внутренних разногласий некоторые ключевые члены покинут ОПЕК, а оставшиеся начнут наращивать добычу, спровоцировав падение цен на нефть.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов ранее допустил повышение ключевой ставки до 23%.

США Банки Европа Дональд Трамп ОПЕК
03 декабря 2024, 04:18
Санкции вынудили банки Китая отказаться от денег из России
РИА «Новости»
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Некоторые китайские банки перестали принимать платежи от кредитных организаций из России, попавших в новый санкционный список США. В ближайшей перспективе это не скажется на импорте товаров, сообщили «Известия».

Среди отказавшихся сотрудничать с Россией оказались Bank of China и Bank of Kunlun. Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин связал это с риском введения вторичных санкций. По его прогнозу, до инаугурации нового президента США Дональда Трампа не произойдет послаблений.

Первые проблемы с проведением платежей в Китай появились в конце 2023 года с введением 12-го пакета антироссийских санкций. Минюст США ввел новые ограничения в ноябре. Из крупных игроков в него попали Газпромбанк и БКС Банк. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сообщил, что это не скажется на ввозе товаров, потому что, как правило, импорт оплачивался на два-три месяца вперед. Этого времени хватит на поиск новых способов расчета.

Казахстан отказался соблюдать антироссийские санкции , если они навредят его собственной экономике. Вице-премьер Серик Жумангарин объяснил, что на производстве некоторых санкционных товаров трудятся целые населенные пункты.

Банки Международные отношения Торговля Санкции Бизнес Экономика

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