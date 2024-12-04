Путин заявил о невозможности запретить биткоин

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто!» - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что эти финансовые инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все хотят снизить издержки и повысить надежность.

В ноябре курс биткоина стал резко расти и к 22 ноября достиг рекордного показателя, превысив 99 тысяч долларов. По одной из версий, причиной его резкого подорожания стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку новый хозяин Белого дома активно поддерживает криптовалюту.