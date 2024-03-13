Путин заявил, что инициативы из послания вписываются в бюджет

«Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер», - прокомментировал глава государства.

Он напомнил, что ряд экспертов уверены в получении больших доходов в бюджет, чем планировалось. На этом фоне может быть пересмотрено финансирование различных инициатив с увеличением расходов на них.

По словам Путина, инициативы охватывают период в шесть лет, а бюджет сверстан на три года - плановый период. При подготовке к посланию просчитывались доходы и расходы по ключевым направлениям на шесть лет, подытожил российский лидер.

Во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил о важности поддержки российских семей с детьми. Он сообщил о новом национальном проекте «Семья».