Путин указал на риск для экономического роста из-за замедления кредитования

Президент США Дональд Трамп сообщил, что единственное, что ему известно о мемкоине, — это то, что он его запустил. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что единственное, что ему известно о мемкоине, - это то, что он его запустил. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

«Я не так уж много об этом знаю, кроме того, что я его запустил. Я слышал, что он был очень успешным. Я не проверял», - ответил американский лидер на вопрос о запущенной им недавно криптовалюте.

После этого один из сотрудников СМИ, присутствующих на пресс-конференции, отметил, что на мемкоине Дональд Трамп заработал несколько миллиардов долларов. В ответ на эту информацию президент США пошутил, что для стоящих рядом с ним руководителей OpenAI, Oracle и SoftBank «это копейки».

Инвесторы отметили, что, на фоне слов Трампа о том, что он почти ничего не знает о токене TRUMP, его цена рухнула почти на 33%. Позже стоимость пришла в норму.

Трамп сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях о запуске мемной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP 18 января. Меньше чем за сутки мемкоин заработал 2,5 триллиона рублей. Однако криптовалюта может быстро достигнуть нуля , считает глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.