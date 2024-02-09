09 февраля 2024, 04:40

Путин указал на грубейшую стратегическую ошибку США

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США совершили ошибку, когда стали использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал этот шаг одним из грубейших стратегических провалов Соединенных Штатов.

«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», - отметил он.

Таким образом глава государства ответил на вопрос, исчезнет ли доллар в качестве резервной валюты. Путин назвал его основой основ могущества Соединенных Штатов: сколько бы ни напечатали долларов, они разлетаются по всему миру.

«Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента - приемлемая для страны абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно», - подчеркнул президент России.

Говоря об американском госдолге в 33 триллиона, Путин отметил, что благодаря ему США все же сохраняют свое влияние на мировом уровне. Тем не менее, даже среди союзников американцев есть те, которые сокращают долларовые запасы.

Доллары США Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 02:54
Финансист рассказал россиянам, как обойти блокировку турецких и китайских банков
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Блокировка денежных счетов в турецких и китайских банках из-за санкций не является поводом для отказа от бизнеса. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, многие регуляторы ограничивают переводы для россиян и закрывают счета, потому что боятся попасть под вторичные санкции Америки. Это можно обойти благодаря финансовым посредникам и переводу денег в банки других государств. Например, Белоруссии, Армении и Таджикистана.

Если счет уже заблокировали, можно снять деньги или перевести их на альтернативный счет. Некоторые выводят средства на счет бенефициара и акционера компании. Выплату займа или дивидендов можно указать в качестве основания. Физическим лицам достаточно закрыть счет, тогда банки вернут финансы на нем.

Ранее кандидат экономических наук Ильяс Зарипов заявил, что сбережения россиян в долларах или евро уже не так безопасны , как раньше. Он посоветовал хранить деньги в более стабильных валютах, не сильно подверженных девальвации. Например, в гонконгских долларах и дирхамах ОАЭ.

Банки Блокировки Санкции Бизнес Деньги
07 февраля 2024, 18:22
Февральская индексация соцвыплат коснулась 20 миллионов россиян
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Более 40 различных социальных выплат проиндексировали в России на 7,4% с 1 февраля. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Речь идет в том числе о материнском капитале на первого ребенка. Теперь он составляет 630 тысяч рублей, на второго - 833 тысячи рублей.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер также напомнил, что с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда - на 18,5% до 19 242 рубля. На 7,5% увеличили единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховую пенсию у 31 миллиона неработающих пенсионеров.

Путин попросил главу Минтруда Антона Котякова доложить о том, «как все это реально заработало и реализуется».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее рассказала, как оформляются повышенные пособия. По ее словам, это происходит автоматически, сообщил RT.

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что с 1 февраля пособия по безработице будут индексировать ежегодно. Это была единственная выплата без фиксированного повышения.

Рубль Россия Владимир Путин
07 февраля 2024, 13:21
Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией. Грозит ли это партнерским отношениям
РИА «Новости»
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Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил работу с российской стороной, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции. Часто организации ставят на стоп работу с Россией из-за того, что к ним обращаются комиссии по контролю за санкциями. Поэтому в таких ситуациях партнеры используют другие финансовые институты. Об этом рассказал «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Далее - его прямая речь.

Решение есть Сейчас действительно отмечаются определенные сложности при работе с финансовыми институтами дружественных стран. Напомню, что в Турции очень серьезные проблемы, связанные с прямыми отказами как банков, так и импортеров-экспортеров. И даже на повестке дня стоит вопрос создания какого-то крупного финансового института по типу российско-турецкого банка.

С китайскими партнерами ситуация выглядит гораздо более комфортной для нас. Во-первых, китайский банк достаточно большой, масштабный, насчитывает много триллионов юаней и много триллионов долларов. Во-вторых, на российском рынке есть фактически дочерние банки китайских финансовых групп, например, China Construction Bank, которые занимаются обслуживаем в основном интересов китайского бизнеса.

Часто в финансовых институтах приостанавливают деятельность, потому что к ним обращаются какие-то определенные комиссии, связанные с контролем санкций, и указывают на недопустимость финансовых отношений с российскими финансовыми институтами.

Я уже говорил, что на российском рынке присутствуют китайские банки. Они активно работают. Там как минимум четыре или пять банков. Поэтому их можно вовлечь в эту схему и решить все вопросы.

А именно китайские дочерние банки в России скорее всего вообще не подсанкционные. Потому что они не являются филиалами китайских банков, а именно дочерними - самостоятельными российским банками, просто с китайским капиталом. И они, кстати, небольшие. По-моему, входят только в топ-100 российских банков. То есть в этом отношении они также не так заметны комиссии по контролю за соблюдением антирооссийских санкций.

В редких случаях, когда целая цепочка банков временно приостанавливает отношения с российским банками, можно использовать более удлиненную схему [работы] через другие страны. В том числе через банки Северной Кореи, как ни странно, и Вьетнама. Поэтому, я думаю, что [все меры] рассмотрят и реализуют.

Китайский Новый год не помешает поставкам [В канун Нового года в Китае в Россию будут долго идти поставки. Но РФ сможет с этим справиться]. У нас есть складские запасы нереализованного сырья. Даже если потребуются срочно поставки, то можно будет использовать другие экспортно-импортные агентства или другие банки других стран. Поэтому, я думаю, что проблем никаких не возникнет.

Тем более, что [ китайский Новый год ] неделю длится, то это никак не повлияет на взаимодействия стран. Проблему достаточно быстро удастся решить.

Ну и вообще, честно говоря, с китайскими финансовыми институтами и партнерами у нас ситуация всегда складывается по линии наиболее быстрого решения любых вопросов и сложностей.

Банки Отношения Международные отношения Санкции Россия Китай
07 февраля 2024, 06:16
Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией независимо от валюты
РИА «Новости»
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Импортеры потеряли популярную площадку для взаиморасчетов. Китайский Chouzhou Commercial Bank объявил о приостановке работы с Россией, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции, сообщили «Ведомости».

В конце января - начале февраля банк уведомил клиентов о прекращении операций с организациями из России и Белоруссии. Из-за относительно нестрогого аудита и расположения в городе Иу - крупном логистическом узле - Chouzhou стал для импортеров популярнейшей площадкой взаиморасчетов.

Бизнесмен из Ижевска, заявил, что первые ограничения ввели еще в декабре, когда запретили оплату поставок некоторых санкционных товаров. Теперь Chouzhou объявил о прекращении любых расчетов, независимо от типа продукции и валюты платежа.

Другие участники рынка сообщили журналистам, что приостановка произошла перед китайским Новым годом, и это может спровоцировать коллапс. Закупки застрянут в Китае примерно до марта.

США ввели вторичные санкции в декабре. После этого государственные банки КНР решили ужесточить ограничения для клиентов из России.

Банки Экспорт Международные отношения Санкции Китай

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