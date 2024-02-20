20 февраля 2024, 23:40

Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранных инвесторов «Полиметалла»

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, операции разрешены также с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

Ранее сообщалось, что золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл».

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.

Казахстан Санкции Россия Владимир Путин
20 февраля 2024, 23:10
Курс евро поднялся до отметки в 100 рублей
Unsplash
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Курс евро впервые с 9 января достиг отметки в 100 рублей. Об этом сообщил сайт Московской биржи.

В 18:00 по московскому времени европейская валюта торговалась на бирже по цене 99,94 рубля. Цена доллара на этот момент составляла 92,39 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами «завтра» на 17:54 вырос на 5 копеек до 92,39 рубля. Рост юаня составил 2 копейки, до 12,80 рубля, а евро растет на 52 копейки, до 100 рублей.

Ранее экономист Николай Кульбака спрогнозировал, что курс евро и доллара в феврале не будет сильно меняться. Специалист посоветовал покупать иностранную валюту только для хранения долгосрочных сбережений.

Евро Рубль Экономика
20 февраля 2024, 12:28
ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными активами
РИА «Новости»
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ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, которые уже в 2024 году могут принести банку дополнительно около 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Об этом журналистам рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я ожидаю, что с точки зрения заблокированных активов основной год жатвы по банковскому сектору - это 2024 год. <…> У нас существует четыре возможных стратегии, которым мы активно следуем, по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов», - процитировал его «Интерфакс».

Первая стратегия заключается в переводе части заблокированных активов и обязательств ВТБ и «Открытия» на баланс специально созданных структур. Закон предусматривает такую возможность. Банк планирует открыть специальное финансовое общество для замороженных активов в ноябре-2024.

Вторая стратегия - затеять судебные процедуры в отношении дочерних структур ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк потерял контроль два года назад. Здесь есть осложнение: недавний указ президента России Владимира Путина запрещает судебные взыскания по счетам типа «С», однако банк надеется, что для него сделают исключение, которое все же позволит довести заблокированные активы до взыскания.

Третья стратегия состоит в заключении сделки с другим банком, у которого велик объем заблокированных обязательств, но, в отличие от ВТБ, мало заблокированных активов. Переговоры уже ведутся.

О четвертой стратегии Пьянов упомянул лишь, что ее воплощение находится на начальной стадии.

Он добавил, что к концу 2023 года объем заблокированных активов ВТБ оценивали в 900 миллиардов рублей.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных российских активов.

Банки Санкции Деньги
16 февраля 2024, 13:36
Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%
РИА «Новости»
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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом стало известно по итогам первого в 2024 году заседании регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - указали в пресс-службе Центробанка.

Как уточнил регулятор, нынешнее инфляционное давление сократилось по сравнению с осенью 2023 года. Однако остается высоким.

Спрос на внутреннем рынке опережает производственные возможности. В Центробанке подчеркнули, что пока рано делать выводы об устойчивости дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что снижение ключевой ставки возможно в 2024 году. Для это регулятор должен удостовериться, что инфляция стабильно снижается.

Центробанк
16 февраля 2024, 10:26
Назван предельный возраст одобрения ипотеки в России
РИА «Новости»
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Российские банки в среднем отказывают клиентам в получении ипотечного кредита, если они достигли возраста 75 лет. О этом сообщил портал «Банки.ру».

По данным профильного сайта, средний срок выплаты ипотеки в России превысил 24 года. По закону кредитная организация может одобрить ипотеку гражданину в 21 год. В некоторых случаях кредит могут получить россияне, которые младше этого возраста. При этом решение принимается в каждом случае индивидуально.

В России действует несколько программ льготной ипотеки, в том числе для семей с детьми. По решению президента Владимира Путина программу «Молодая семья» планируют продлить после 2025 года. Она позволяет компенсировать до 35% стоимости недвижимости за счет государства. Программу льготной семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года.

Банки Россия Недвижимость Кредиты Ипотека

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