Путин разрешил сделки с банком «Интеза»
Дочернюю компанию итальянской группы Intesa Sanpaolo в России банк «Интеза» смогут продать. Президент России Владимир Путин подписал документ, которым разрешил распоряжаться 100% акций. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Он разрешил проведение сделок и операций, которые приведут к установлению, прекращению, изменению или обременению прав пользования, владения или распоряжения 100% акций АО «Банк Интеза».
Intesa Sanpaolo стала лидером на рынке банковских услуг Италии и одной из крупнейших групп в еврозоне. В России она участвовала в продаже акций «Роснефти» Катарскому суверенному фонду и компании Glencore. В августе 2023 года компания решила закрыть свое представительство в России. Ликвидацию планировали провести в течение нескольких месяцев, и она не должна была затронуть работу самого банка.
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