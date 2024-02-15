Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс страхование“ и „Озон холдингс пиэлси“ (Ozon Holdings Plc)», - указали в документе.

Глава государства также разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс-банка». Для совершения операций теперь не требуется дополнительных разрешений.

Летом 2022 года Владимир Путин ввел запрет на сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран.