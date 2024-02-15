15 февраля 2024, 20:00

Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин одобрил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс страхование“ и „Озон холдингс пиэлси“ (Ozon Holdings Plc)», - указали в документе.

Глава государства также разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс-банка». Для совершения операций теперь не требуется дополнительных разрешений.

Летом 2022 года Владимир Путин ввел запрет на сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран.

Банки Россия Владимир Путин
15 февраля 2024, 18:06
Депутаты поддержали отмену идентификации при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей
РИА «Новости»
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В Госдуме приняли законопроект, которые повышает до 60 тысяч рублей предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги, при котором не нужно проходить процедуру идентификации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поправки хотят внести в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В пояснительной записке указали, что новшество должно оптимизировать нагрузку на организации, которые проводят операции по оплате ЖКУ.

Сейчас с лимитом в 15 тысяч рублей организаторам приходится проводить процедуру идентификации для 200 тысяч абонентов в разных регионах России. В Ассоциации региональных расчетных центров пояснили, что в 2022 году доля платежей свыше 15 тысяч рублей в зависимости от субъекта варьировалась в пределах 0,5-3,8%.

После нового повышения тарифов доля таких платежей продолжила расти.

Ранее в Госдуме предложили ограничить плату за ЖКУ 10% от дохода семьи. Некоторым гражданам приходится выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг.

Рубль Законы Депутаты Россия
15 февраля 2024, 14:21
«Набрал на неделю». Карлсона шокировали цены в супермаркете Москвы
РИА «Новости»
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Журналист Такер Карлсон удивился тому, что цены в Москве в четыре раза ниже, чем в США. Про шопинг в супермаркете он рассказал в видео, опубликованном на личном сайте.

«Все, кто покупал продукты, были из США. И мы не обращали внимание на цены, просто складывали в тележку товары на неделю. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», - поделился Карлсон.

Журналист обрадовался, увидев в супермаркете западные товары. На полках лежал шоколад Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, мятные конфеты Halls, Mentos. Он подчеркнул, что не заметил западных санкций в отношении России.

По мнению Карлсона, посещение российского магазина настроило бы простого американца против своего правительства. Все, что они говорят о России, оказалось ложью, подытожил он.

Москва произвела на журналиста приятное впечатление. Он отметил красоту, чистоту и безопасность российской столицы.

США Санкции Россия Продукты
15 февраля 2024, 13:11
Российским вузам рекомендовали поднять стипендии до прожиточного минимума
РИА «Новости»
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Размер студенческий стипендий в России могут закрепить на уровне не ниже прожиточного минимума. Письмо с такой рекомендацией в вузы страны направило Минобрнауки, сообщил ТАСС министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

По его словам, позиция министерства в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной , не должна быть ниже прожиточного минимума.

При этом Могилевский обратил внимание, что в каждом вузе есть свои подходы к стипендии, то есть они пользуются в этом смысле определенной автономией, но в рамках, которые устанавливает государство.

«Эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», - подчеркнул он.

В документе, который ведомство направило в российские университеты, указали, что общая сумма академической и социальной стипендий на сегодняшний день не может быть меньше 13 919 рублей - это величина прожиточного минимума на душу населения в целом по стране за IV квартал 2022 года.

При расчете размеров стипендий в 2025–2026 годах вузам рекомендовали отталкиваться от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России в 2023–2024 годах соответственно.

Россия Студенты
15 февраля 2024, 10:33
Центробанк отказался считать криптовалюту платежным средством в России
РИА «Новости»
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Банк России не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства в стране. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила замглавы регулятора Ольга Полякова.

«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации», - отметила она.

По ее словам, при инвестициях в криптовалюту существуют определенные риски. Это объясняется тем, что сложно объективно оценить волатильность цифровых денег, подытожила она.

По данным главы Российской ассоциации криптовалют Юрия Припачкина, в текущем году биткоин может подорожать до 90 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта является альтернативой традиционным финансовым инструментам.

С конца января 2024 года криптобиржа Binance перестала поддерживать операции с российским рублем.

Банки Криптовалюты Россия Деньги Центробанк

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