Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ВТБ и «Газпрома»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Росбанк получил право купить принадлежащие французской группе Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Текст распоряжения опубликовали на официальном портале правовой информации.
Росбанк основали в 1993 году, до 1998 года финансовое учреждение называлось АКБ «Независимость».
В 2022 году Societe Generale приняла решение покинуть российский рынок. Финансовая группа продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
В пятницу, 22 декабря, президентским указом дилер «Рольф» перешел во временное управление Росимущества. После национализации компанию возглавил Алексей Гуляев , который до этого работал в «Авилоне».