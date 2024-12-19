19 декабря 2024, 12:19

Путин рассказал о ситуации с экономикой России

Стоп-кадр прямой линии с Владимиром Путиным
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Экономическая ситуация в России стабильная, страна развивается. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Ситуация в российской экономике сейчас стабильная. В этом году рост приблизился к 4%. Всего за два года рост составил около 8%», - сказал он.

Глава государства напомнил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию среди стран Европы на первое место.

Ранее Путин заявлял, что Россия добьется выхода на экономический рост и ожидает от отечественных предпринимателей расширения предложений по улучшения макроэкономических показателей и выпуску товаров для обеспечения людей работой Глава государства отмечал, что результаты работы российского бизнеса важны для всей России, так как оказывают большое влияние на всю экономику. Также Путин заявлял, что ожидает от бизнеса участия в новых национальных проектах

Владимир Путин Экономика Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
18 декабря 2024, 03:53
Россиянам объяснили, что делать при ужесточении условий по кредитке
Freepik
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Центробанк ужесточил кредитную политику, поэтому некоторые банки начали сокращать грейс-период, снижать лимиты и повышать ставки по кредитным картам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте», - сказала она.

Специалист отметила, что банки могут снизить лимит и при неудовлетворительной платежной дисциплине, если минимальные платежи своевременно не вносятся.

Горбунова добавила, что наличие просроченной задолженности по кредитной карте также может быть причиной снижения лимита. И ее следует погасить, чтобы банк не потребовал вернуть всю сумму досрочно, причем с процентами и пени.

По ее словам, можно обратиться в свой банк, если нет возможности выплатить сумму кредита. Как вариант, должнику предложат варианты его погашения путем реструктуризации или как-то иначе.

В том случае, если держатель кредитки ничего не сделал для снижения лимита, то следует убедить банк снова его увеличить, а также грейс-период. Если не получится, то можно обратиться за кредитом в другую кредитную организацию.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил ситуацию с кредитками в России как стратегию по избавлению от проблемных клиентов.

Банки Россия Кредиты Деньги Центробанк
16 декабря 2024, 11:06
В ГД призвали изменить кредитно-денежную политику Центробанка
РИА «Новости»
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства», - сказал он.

Миронов предложил регулятору сформировать условия для кредитования ключевых экономических направлений, которые производят дефицитные товары с большим спросом в государстве.

По мнению председателя партии, спецкредиты нужно выдавать под 3-5% годовых в виде цифровых денег. Это позволит полностью контролировать движение инвестиционных средств.

Ранее клиенты некоторых российских банков сообщили о резком сокращении лимитов по кредиткам. Причиной этого могли стать ограничения ЦБ для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

Банки Россия Деньги Центробанк
16 декабря 2024, 09:26
Россиянам начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
РИА «Новости»
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Клиенты ряда российских банков пожаловались на резкое сокращение лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля. Об этом сообщили «Известия».

Причиной могло стать ограничение Центробанка для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, клиенту Альфу-банка уменьшили кредитную сумму с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. С такой ситуацией также столкнулись держатели кредиток ВТБ.

Источник отметил, что финансовым организациям держать кредитки с бесплатным периодом невыгодно, потому что ставки по потребительским займам уже превышают 30%.

В условиях роста ставок по вкладам банкам приходится подстраиваться - повышать комиссии, либо снижать лимиты по кешбэку или сокращать грейс-период.

Ранее стало известно, что на протяжении последних четырех месяцев российские банки на фоне высоких ставок уменьшают сроки кредитов. Срок кредита в июле в среднем составлял 72 месяца, а к ноябрю сократился до 35 месяцев. Схожую тенденцию заметили в сегменте автокредитования.

Банки Россия Кредиты Деньги
15 декабря 2024, 02:35
В Минэкономразвития подтвердили, что инфляция уже превышает прогноз
Freepik
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Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза. Корректировку прогноза министерство сделает весной следующего года. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, его слова привел «Интерфакс».

Как отметил министр, на данный момент инфляция в стране складывается выше намеченной траектории. Поэтому корректировку точно будут проводить в марте–апреле 2025 года, когда министерство получит необходимую статистику для пересмотра прогноза.

Также Решетников рассказал, что высокая волатильность рубля порождается в первую очередь последним пакетом санкций, после которого пришлось заново настраивать механизмы поступления валюты. Также на скачках курса рубля сказалось погашение внешних долгов некоторых компаний.

Министр добавил, что из-за малых размеров валютного рынка, любые мало-мальски крупные сделки сразу же сказываются на курсе рубля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика преобразилась и демонстрирует структурные изменения. Он отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе.

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