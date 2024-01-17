17 января 2024, 15:26

Путин раскрыл уровень инфляции в России в 2023 году

РИА «Новости»
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Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«В прошлом году инфляция в России составила 7,4%. Рассчитываю, что общими усилиями с Центральным банком нам удастся решить задачу по ее уменьшению», - сказал он.

Россия Владимир Путин Инфляция
17 января 2024, 14:22
Сбербанк отчитался о рекордной чистой прибыли в 2023 году
РИА «Новости»
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Сбербанк поставил новый рекорд по размеру по размеру чистой прибыли, которая по итогам 2023 года достигла 1,493 триллиона рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее, указали в релизе пресс-службы кредитной организации, посвященном финансовым результатам, рассчитанным по российским стандартам бухгалтерского учета.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что таких результатов удалось добиться за счет расширения числа клиентов, улучшения позиций на ключевых банковских рынках, а также путем внедрения современных технологий и искусственного интеллекта.

«Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1493 миллиарда рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», - заявил Греф.

Итоговая сумма сложилась из увеличения дохода от процентов, который с начала года вырос на 36,6%, до 2,3 триллиона рублей, а также за счет роста объемов эквайринга и рассчетно-кассового обслуживания (16,6% год к году и 716 миллиардов рублей в реальных цифрах).

Часть заработанного Сбербанк потратил на операционные расходы, резервы и переоценку кредитов по справедливой стоимости.

Объем кредитного портфеля физических лиц превысил 22,7 триллиона рублей и включил в себя как потребительские займы, так и ипотеку и кредитные карты. Корпоративный кредитный портфель в 2023 году превысил 23,3 триллиона рублей.

Объем привлеченных средств клиентов с начала года вырос на 23,5% - до 22,6 триллиона рублей - от физических лиц и составили 10,9 триллиона рублей от частных компаний.

Подводя итоги, председатель правления Сбербанка отметил, что 2023 год стал определяющим для команды, которая намерена построить клиентоориентированную модель при помощи искусственного интеллекта. В результате устойчивость бизнеса станет долгосрочной, а стоимость ценных бумаг и размер дивидендов акционеров увеличатся.

Сбербанк Бизнес Деньги
17 января 2024, 12:16
Год дорогой ипотеки. Центробанк сделает жилищный кредит предметом роскоши
РИА «Новости»
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В России предложили наделить Центробанк правом ограничивать выдачу ипотеки. Покупка жилья в 2024 году станет роскошью, так как получить кредит станет еще сложнее, заявил «360» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Проверки банков В Госдуму внесли законопроект о праве регулятора ограничивать банкам выдачу ипотеки. Если его примут, Центробанк, по словам Дмитрия Ракуты, сможет проводить выборочные проверки в отдельных кредитных организациях. Такие ревизии, заявил специалист, вряд ли пройдут повсеместно.

Новое предложение станет очередной мерой ужесточения ипотеки, заявил специалист. Он напомнил, что разговоры о высокой закредитованности начались в 2020 году, когда ввели господдержку. С тех пор регулятор предупреждал о большой нагрузке на заемщиков.

«Закредитованность граждан у нас достаточно большая. Хотя по прогнозу 2022 год должен был стать годом определенного дефолта и ипотечного пузыря , но этого не произошло. Платежи возросли, но не так критично, дефолтных заемщиков не так много», - заявил ипотечный брокер.

Дорогая ипотека Дмитрий Ракута спрогнозировал сокращение рынка ипотеки в 2024 году. Условия ужесточат, жилищные кредиты станут еще более недоступными.

«Этот год в любом случае станет годом дорогой ипотеки. Ее будет сложно одобрить, сложно взять. Ипотека будет считаться элементом роскоши не только с точки зрения получения, но и одобрения. Отказов в ипотеке станет значительно больше», - предупредил он.

В июле завершится срок действия программы на новостройки. Ипотечный брокер уверен, что ее не продлят. После этого требования к заемщикам станут строже.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека Центробанк Льготная ипотека
16 января 2024, 14:32
Песков назвал чувствительной тему проверок Китаем сделок с Россией
РИА «Новости»
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В Кремле не занимаются финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Таким образом он отреагировал на материал Bloomberg, в котором агентство утверждает, что китайские банки якобы начали проверять сделки с российскими клиентами на фоне ужесточения санкций США.

«В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», - пояснил представитель Кремля.

По данным Bloomberg, как минимум два китайских банка начали проверки в отношении российского бизнеса. Аудит также затронул иностранных клиентов, ведущих дела с Россией.

По указу президента США Джо Байдена, ужесточившего вторичные санкции, Минфин имеет право вводить меры против банков, оказывающих услуги россиянам, находящимся в санкционном списке. В частности, речь идет о возможности отключать нарушителей от финансовой системы.

Дмитрий Песков Китай
16 января 2024, 10:25
Россия поставила рекорд по морским перевозкам нефти в Турцию
РИА «Новости»
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В конце 2023 года Турция импортировала рекордный объем российской нефти. Резкое увеличение поставок по морю зафиксировали осенью, и эта тенденция сохранится в 2024 году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы Kpler.

В декабре 2023 года из России в Турцию поставляли по 444 тысячи баррелей нефти в сутки - рекордные за всю историю экспорта объемы. По итогам ноября этот показатель составлял 432 тысячи баррелей, октября - на 100 тысяч меньше. В январе объем морских отгрузок превысит 400 тысяч баррелей.

Из отгруженных в конце года объемов 70% пришлись на турецкий порт Алиага. Сырье везли не из Новороссийска, который расположен к Турции ближе остальных, а из Приморска и Усть-Луги. Специалисты связали рост поставок с тем, что осенью «Лукойл» начал отгрузки на нефтеперерабатывающий завод Star азербайджанской компании SOCAR, который находится на турецкой территории.

В общей сложности на Турцию в рекордный месяц пришлись только 13% морского экспорта российской нефти. Еще около 76% объемов страна поставила в Индию и Китай.

Последний занялся скупкой сырой нефти в Казахстане. На нее претендовали страны Европы, которые отказались от закупок у России из-за потолка цен.

Турция Экспорт Торговля Нефть Россия

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