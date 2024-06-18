Путин раскрыл, как воссоединение с Россией скажется на уровне жизни в Донбассе

«Люди должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни», - сказал он.

Путин привел в качестве примера состояние здравоохранения. По его оценкам, уровень медицины в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках до присоединения к России оставался достаточно скромным.

За два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов, сообщил RT. Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале июня проинспектировал работы в Мариуполе.