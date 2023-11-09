Путин поручил оповестить россиян о новых правилах внесудебного банкротства

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», - сказал он.

Доклад о защите людей с высокой долговой нагрузкой зачитал министр экономического развития Максим Решетников. Он рассказал, что если человек не смог погасить кредиты, он может списать долги через механизм банкротства двумя способами.

С 2015 года ввели судебный механизм. Сам должник или его кредитор, если долг превысил 500 тысяч рублей, могли обратиться в суд, который проанализирует обстоятельства и вынесет решение. Максим Решетников сказал, что это востребованная процедура, но дорогостоящая - процесс должен курировать финансовый управляющий, услуги которого тоже нужно оплачивать.

Во втором случае россияне могли банкротиться путем запуска внесудебной процедуры. Она бесплатная, запускалась через обращение в МФЦ и подходила для случаев, когда долг составлял от 50 до 500 тысяч рублей. Такую процедуру ввели три года назад, а с 3 ноября ей смогут воспользоваться пенсионеры, семьи с детьми при сроке взыскания больше года и все, кто не мог расплатиться дольше семи лет. Министр сообщил, что в 2023 году изменили также сумму долга, от 25 тысяч до миллиона рублей, и срок повторного обращения - пять вместо 10 лет.