Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке

Глава государства не поддержал идею разрешить использовать маткапитал на покупку машины. По его словам, эту меру изначально задумывали как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизни, прежде всего, по улучшению жилищных условий. Владимир Путин заявил, что расширяя возможности использования маткапитала, государство не сможет гарантировать обеспечение интересов детей.

«Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобиля. Ну, скажем, в крайнем случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что поручит кабмину проработать вопрос субсидирования кредитов на приобретение автомобиля вне рамок семейного капитала.

В России, заявил он, становится модным обзаводиться большим количеством детей. По словам Владимира Путина, важно, чтобы государство поддерживало многодетные семьи. Он напомнил, что уже ввели целый набор мер поддержки - ипотеку, освобождение от налога на доходы при продаже прежнего и покупке нового жилья, единую систему льгот от беременности матери до совершеннолетия ребенка.