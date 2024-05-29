Путин подписал закон о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые переводы

Новый закон снизит риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Он касается разовых банковских переводов россиян без открытия счета при упрощенной идентификации, для которой финансовой организации предоставляются только паспортные данные. До нововведения упрощенный порядок действовал для отправки денег через банк от 15 тысяч рублей, а максимальная сумма перевода не ограничивалась.

Документ вступит в силу со дня подписания - 29 мая.

Ранее Центробанк заявил о недопустимости ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами одного гражданина в разных банках. Исключение можно сделать только в тех случаях, когда сумма перемещаемых средств превышает 30 миллионов рублей.