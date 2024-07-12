Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Ставка подоходного налога составит от 13 до 22%. Минимальную ставку будут платить лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. За доход до пяти миллионов придется заплатить уже 15%, до 20 миллионов - 18%, до 50 миллионов - 20%, а получающие больше этой суммы заплатят 22-процентный налог. При этом мера не коснется северных надбавок и довольствия участников СВО. Повышенный налог платить будут только с превышения указанной суммы.

Кроме того, предельный размер дохода, до достижения которого можно применить стандартные налоговые вычеты, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей.

Ранее Forbes опубликовал список крупнейших российских налогоплательщиков. Рейтинг возглавил владелец акций компаний «Новатэк» и «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон.