12 июля 2024, 17:57

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ставка подоходного налога составит от 13 до 22%. Минимальную ставку будут платить лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. За доход до пяти миллионов придется заплатить уже 15%, до 20 миллионов - 18%, до 50 миллионов - 20%, а получающие больше этой суммы заплатят 22-процентный налог. При этом мера не коснется северных надбавок и довольствия участников СВО. Повышенный налог платить будут только с превышения указанной суммы.

Кроме того, предельный размер дохода, до достижения которого можно применить стандартные налоговые вычеты, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей.

Ранее Forbes опубликовал список крупнейших российских налогоплательщиков. Рейтинг возглавил владелец акций компаний «Новатэк» и «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон.

Законы Владимир Путин НДФЛ
12 июля 2024, 09:52
Экспорт бензина из России продлят до сентября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Вывоз бензина за рубеж приостановят в августе, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на топливном рынке. Об этом сообщил «Коммерсант».

Запрет на экспорт предложила продлить Федеральная антимонопольная служба. Эту меру уже поддержал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Источники издания связали решение о временном запрете экспорта с непрекращающимся ростом биржевой стоимости топлива. Цена на бензин достигла максимальной отметки с сентября прошлого года. Также собеседники газеты напомнили, что НПЗ не могут нарастить производство бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке.

В издании добавили, что экспорт уже снизили и сами компании - только за первую треть июня он сократился в два раза по сравнению с 2023 годом.

Запрет на вывоз бензина за рубеж уже устанавливали с 20 мая по 30 июня. Эксперты объясняли, что запрет помогает стабилизировать цены во время туристического сезона, когда растет число поездок на авто.

Экспорт Бензин Россия
12 июля 2024, 08:34
«Нужно привести все в порядок». Путин эмоционально высказался об индексации пенсий
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили», - подчеркнул президент.

Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года. Сумму будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты. В среднем они увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей.

Индексацию пенсий работающим гражданам в России приостановили в 2016 году. Путин предложил возобновить эту процедуру во время Петербургского международного форума. Идею поддержали в правительстве. Индексацию выплат неработающим и работающим пенсионерам проведут одновременно.

Пенсия Пенсионеры Россия Владимир Путин
12 июля 2024, 08:33
Банки начнут блокировать россиянам денежные переводы при подозрительных звонках
Читайте нас в: Google Новости
Банки с 25 июля введут новую систему для блокировки денежных переводов. Операции приостановят на два дня, если клиент будет совершать подозрительные звонки по мобильному телефону. Об этом сообщил РБК.

По данным Центробанка, переводы будут блокировать из-за продолжительных телефонных разговоров и нетипичного для клиента увеличения числа сообщений с нового адреса. По мнению представителей финансового регулятора, такая мера обезопасит россиян от мошенников.

В ЦБ добавили, что нововведение не станет обязательным для всех банков. Меры обяжут выполнять только кредитные организации, которые заключали соглашения с операторами сотовой связи об обмене данными.

Ранее Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций. Финансовый регулятор призвал опираться на шесть критериев, чтобы не допустить денежных переводов преступникам. ЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о возбужденном уголовном деле и поступившие от сторонних организаций данные, которые свидетельствуют о мошенничестве.

Банки Деньги Центробанк
11 июля 2024, 19:02
Вывод ценных российский бумаг из Казахстана назвали плюсом для Мосбиржи
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Запрет торгов ценными бумагами России в Казахстане увеличит объемы операций на Московской бирже. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил экономист Константин Ордов.

«Возвращение этих ценных бумаг может увеличить объем торгов у нас, на Московской бирже», - подчеркнул специалист.

По его словам, в России нет дефицита инвестиционных средств. Любые ценные бумаги будут востребованы. Решение Казахстана, по его мнению, может принести негативные последствия для местного фондового рынка.

«Вслед за этим могут уйти ценные бумаги других стран СНГ», - подытожил Ордов.

В четверг, 11 июля, Центральный депозитарий Казахстана порекомендовал клиентам вывести российские ценные бумаги до 1 августа 2024 года из-за действия американских санкций.

Казахстан Россия Мосбиржа

Новости по теме