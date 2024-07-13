Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Размер пенсии военных составлял 85,47% от размера денежного довольствия, с октября этот коэффициент увеличится до 89,32%. После индексации выплаты повысятся в среднем на 500 рублей, указали в комитете Совфеда по соцполитике. Для повышения пенсий деньги выделят из бюджетных ассигнований.

Ранее глава государства назвал справедливой идею об индексации пенсий работающим россиянам. Он отметил, что это решение давно назрело, о нем уже не раз говорили многие люди. Закон о повышении пенсий вступит в силу с января 2025 года.