Путин озвучил долю рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном

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«Национальные валюты занимают все большее место во взаимных расчетах наших стран. Доля рубля в коммерческих сделках, в частности, по итогам первого полугодия нынешнего года достигла внушительных 83%», - сказал он.

Во вторник Рахмон с официальным визитом посетил Москву. Путин заявил, что поездка проходит в дружественной и деловой атмосфере , а также отвечает стратегическому партнерству обоих государств, писал RT.

Кроме того, российский лидер заявлял о росте товарооборота между странами и отмечал его высокий потенциал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что также Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.