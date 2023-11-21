Путин озвучил долю рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном
Доля обращения рубля в коммерческих расчетах между Россией и Таджикистаном по итогам первых шести месяцев 2023 года достигла 83%. Об этом после переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявил президент Владимир Путин.
«Национальные валюты занимают все большее место во взаимных расчетах наших стран. Доля рубля в коммерческих сделках, в частности, по итогам первого полугодия нынешнего года достигла внушительных 83%», - сказал он.
Во вторник Рахмон с официальным визитом посетил Москву. Путин заявил, что поездка проходит в дружественной и деловой атмосфере , а также отвечает стратегическому партнерству обоих государств, писал RT.
Кроме того, российский лидер заявлял о росте товарооборота между странами и отмечал его высокий потенциал.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что также Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.