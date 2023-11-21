21 ноября 2023, 16:19

Путин озвучил долю рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном

РИА «Новости»
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Доля обращения рубля в коммерческих расчетах между Россией и Таджикистаном по итогам первых шести месяцев 2023 года достигла 83%. Об этом после переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявил президент Владимир Путин.

«Национальные валюты занимают все большее место во взаимных расчетах наших стран. Доля рубля в коммерческих сделках, в частности, по итогам первого полугодия нынешнего года достигла внушительных 83%», - сказал он.

Во вторник Рахмон с официальным визитом посетил Москву. Путин заявил, что поездка проходит в дружественной и деловой атмосфере , а также отвечает стратегическому партнерству обоих государств, писал RT.

Кроме того, российский лидер заявлял о росте товарооборота между странами и отмечал его высокий потенциал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что также Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Россия Таджикистан
21 ноября 2023, 11:37
Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с лета
РИА «Новости»
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Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Согласно торгам от 07:10 по московскому времени, доллар падал на 0,54%. Американская валюта задержалась на отметке 87,92 рубля.

Почти через полчаса доллар замедлил падение и составил 88,02 рубля. Евро потерял 0,2%. Европейская валюта осталась на отметке в 96,51 рубля. При этом падение евро также зафиксировали на Мосбирже. Ранним утром 21 ноября валюта упала на 0,97% и временно составляла 95,76 рубля.

На прошлой неделе доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Евро упал на 1,46% и торговался на уровне 96,69 рубля.

Как отметил в беседе с RT аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов, укрепление рубля обусловлено высоким экспортом. В частности, речь идет о дорогостоящей нефти. Также на рубль повлияли требования по продаже валютной выручки.

Евро Доллары США Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро Мосбиржа
20 ноября 2023, 12:41
Бюджет России получил около 40 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль
РИА «Новости»
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Российский бюджет пополнился на 40 миллиардов рублей в рамках сборов налога на сверхприбыль. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 миллиардов рублей.

«Мы планируем привлечь 300 миллиардов рублей, на данный момент поступило около 40 миллиардов. Однако основным периодом уплаты станут ноябрь и декабрь. Надеемся, выполним справочную цифру до конца года», - сказал Силуанов.

Законопроект о налоге на сверхприбыль в августе подписал президент России Владимир Путин.

Ставка налогообложения составит 10% от прибыли за 2021 и 2022 годы, выплаты необходимо произвести до 28 января 2024 года.

Судя по тексту документа, плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов, уточнял RT.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не планирует вводить повторный налог на сверхприбыль в 2024 году.

Бюджет России Налоги Минфин РФ
20 ноября 2023, 07:49
Экспортеров в России предложили штрафовать за отказ продавать валютную выручку
РИА «Новости»
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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях и предложила штрафовать компании-экспортеры за отказ продавать валютную выручку. Правительство одобрило эту инициативу, сообщили «Ведомости».

Проект закона внесли 2 ноября, среди его авторов - председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Вяткин. Парламентарии призвали наказывать штрафами за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

Кабмин концептуально законопроект одобрил, но предложил внести некоторые поправки. Например, решить, какому ведомству поручить рассмотрение таких дел, и прописать предельную сумму штрафа.

Указ об обязательной продаже части валютной выручки вышел в октябре. Авторы инициативы предполагали, что это укрепит рубль. Крупные компании столкнулись с проблемой из-за рублевых счетов за рубежом - им пришлось переводить выручку в валюту, а потом снова обменивать.

Штрафы Экспорт Курс валют Правительство РФ Экономика
20 ноября 2023, 07:34
Сильные скачки цен на пшеницу в России назвали маловероятными
Unsplash
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Цены на российскую пшеницу после продолжительного снижения начали стабилизироваться. Собеседники «Коммерсанта» исключили резкое подорожание на внутреннем рынке.

Расценки начали снижаться с середины августа. Так продолжалось до предыдущей недели, с 13 по 17 ноября, пока котировки не остановились на уровне 11–12,5 тысячи рублей за тонну. Пшеница третьего класса за неделю подорожала на 50 рублей, до 12,5 тысячи рублей за тонну, четвертого класса, наоборот, подешевела на 50 рублей, до 11,02 тысячи рублей за тонну. Стоимость последнего за три месяца опустилась на 21%.

На рынок повлияло оживление спроса со стороны экспортеров, заявил директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, сказался и тот факт, что аграрии освободили мощности для хранения либо закрыли потребность в оборотных средствах, поэтому уменьшили продажи. Он допустил небольшой рост цен на внутреннем рынке, но без сильных скачков.

В октябре в России зафиксировали снижение цен на топливо. Минсельхоз заявил, что аграрии избежали дефицита.

Экспорт Сельское хозяйство Экономика

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