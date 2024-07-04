Путин отметил хорошие темпы роста экономик стран ШОС

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«Я уже и говорил, 5,4, по-моему, или 5,3% роста ВВП, 4,5% роста промышленного производства при низкой инфляции в 2,4% - это хороший темп роста экономики», - отметил президент.

Саммит ШОС проходит в Астане. Девизом стало «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что ШОС стоит на правильной стороне истории - на стороне справедливости.

В июне советник президента России Антон Кобяков заявил, что 59 стран мира хотят вступить в ЕАЭС, ШОС и БРИКС.