Путин оценил решения ЦБ по ключевой ставке
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» прокомментировал ситуацию вокруг ключевой ставки, установленной Центробанком на уровне 15%. По его словам, продолжаются дискуссии о ключевой ставке, но цифры показывают выбор нужного направления развития.
«В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны все-таки находится и выстраивается в целом, в правильном направлении», - сказал глава государства.