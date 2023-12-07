Путин оценил решения ЦБ по ключевой ставке

Продажи Adidas и Reebok в России возобновят официально. Дистрибутор импортных спортивных брендов Lestate выставит их одежду и обувь в сети магазинов ASP. Первая точка откроется в Москве, сообщил «Коммерсант».

Lestate уже вернул в Россию продукцию Nike , а теперь возобновит продажи Adidas и Reebok. Руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров заявил, что их одежда и обувь появится в магазинах сети ASP. Первый в ближайшие дни откроют в московском аутлете «Белая Дача».

Известные спортивные бренды ушли из России в 2022 году. Из-за этого Adidas только за один квартал недополучил более 100 миллионов евро выручки.

«Известия» сообщали, что компания сдаст часть своих площадей в субаренду.

Reebok продал российскую сеть турецкому холдингу FLO Retailing , который обещал открыть прежние точки под новым названием.