07 декабря 2023, 15:19

Путин оценил решения ЦБ по ключевой ставке

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» прокомментировал ситуацию вокруг ключевой ставки, установленной Центробанком на уровне 15%. По его словам, продолжаются дискуссии о ключевой ставке, но цифры показывают выбор нужного направления развития.

«В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны все-таки находится и выстраивается в целом, в правильном направлении», - сказал глава государства.

Владимир Путин Центробанк
07 декабря 2023, 15:44
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит в Москве, заявил, что банковская система страны адаптировалась к санкционной политике Запада. По словам главы государства, она даже вышла на рекордные объемы кредитования.

«Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования», - сказал он.

Владимир Путин
06 декабря 2023, 10:46
Новая сеть магазинов вернет в Россию продукцию Adidas и Reebok
Unsplash
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Продажи Adidas и Reebok в России возобновят официально. Дистрибутор импортных спортивных брендов Lestate выставит их одежду и обувь в сети магазинов ASP. Первая точка откроется в Москве, сообщил «Коммерсант».

Lestate уже вернул в Россию продукцию Nike , а теперь возобновит продажи Adidas и Reebok. Руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров заявил, что их одежда и обувь появится в магазинах сети ASP. Первый в ближайшие дни откроют в московском аутлете «Белая Дача».

Известные спортивные бренды ушли из России в 2022 году. Из-за этого Adidas только за один квартал недополучил более 100 миллионов евро выручки.

«Известия» сообщали, что компания сдаст часть своих площадей в субаренду.

Reebok продал российскую сеть турецкому холдингу FLO Retailing , который обещал открыть прежние точки под новым названием.

Магазины Бизнес Котельники
06 декабря 2023, 09:13
Льготы для бизнеса разработают на фоне роста ключевой ставки в России
РИА «Новости»
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В России хотят создать систему хеджирования процентных рисков для бизнеса на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка. Минэкономразвития уже готовит подобный механизм. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях.

Минэкономразвития планирует компенсировать компаниям разницу между установленной ключевой ставкой, которая сейчас зафиксировалась на уровне 15%, и неким «определенным государством базовым уровнем».

При сложившейся непростой бюджетной ситуации источником финансирования льготы могут сделать прибыль банковского сектора. По прогнозам, она достигнет трех триллионов рублей по итогам 2023 года.

Как отметил собеседник агентства, подобная идея появилась после обращения некоторых компаний, у которых имеются кредиты с плавающими ставками. По данным еще одного источника, проект пока существует на уровне идеи.

Центробанк повысил ключевую ставку с 7% сразу до 15%. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил решения регулятора по увеличению показателя с битвой при Ватерлоо. По его словам, ЦБ не смог стабилизировать темпы роста цен в России, поэтому в скором времени ключевую ставку могут снова поднять.

Минэкономразвития РФ Бизнес Экономика
06 декабря 2023, 09:13
Курс доллара превысил месячный максимум
РИА «Новости»
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При открытии торгов на Мосбирже утром 6 декабря курс доллара подскочил почти на 0,8% и впервые с 3 ноября превысил отметку в 93 рубля. Евро и юань тоже показали рост, сообщили «Ведомости».

В 07:40 американская валюта торговалась за 93,0025 рубля с подорожанием на 0,79%. Это произошло впервые с 3 ноября. Через четыре минуты рост замедлился до 0,75%, и курс доллара составил 92,97 рубля.

Курс евро достиг 100,4 рубля, юаня - 12,972 рубля. Они подорожали на 0,42% и 0,73% соответственно.

Планку в 90 рублей доллар превысил 1 декабря после непродолжительного укрепления рубля. Евро 5 декабря торговался за 99,16 рубля и тоже побил ноябрьский максимум.

Обязательная продажа валютной выручки крупными российскими экспортерами не позволит курсу доллара превысить 100 рублей, заявил «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. По его словам, повышение ключевой ставки до 15% не остановило девальвацию отечественной валюты.

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