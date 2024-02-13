13 февраля 2024, 16:18

Путин обозначил сроки создания экономической зоны в Белгородской области

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обозначил срок создания в Белгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ), в которую войдет Шебекино. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

Срок реализации поручения - до 15 мая 2024 года. Глава государства адресовал его кабмину и региональным властям. Путин говорил о создании ОЭЗ во время пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря.

Тогда он указал, что Шебекино регулярно обстреливают украинские военные. По мнению Путина, ОЭЗ поможет сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики региона.

Накануне президент принял участие в совещании правительства, посвященном вопросам экономики. В ходе заседания он указал на важность мер, которые должны сдерживать инфляцию. По его данным, на конец января уровень инфляции составил 7,2%, а рост потребительских цен по итогам 2023 - 7,4%

Россия Владимир Путин Правительство РФ Экономика
13 февраля 2024, 14:57
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
РИА «Новости»
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Во вторник, 13 февраля, с 13:58 приостановили торги на фондовом рынке Московской биржи. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

О времени возобновления торгов Мосбиржа пообещала оповестить дополнительно. Причины такого решения не указаны.

Накануне Московская биржа рассказала об изменениях в значении верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги. За 2023 год суммарный объем торгов на ней составил 1,3 квадриллиона рублей.

Фондовый рынок Экономика Мосбиржа Москва
13 февраля 2024, 07:29
Россия стала первой страной по объему инвестиций в Иран
РИА «Новости»
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В 2023 году Россия заняла первое место по объему инвестиций в Иран. Это подтверждает высокий уровень отношений между двумя государствами. Такое мнение высказал российский посол в Тегеране Алексей Дедов. Его слова привело РИА «Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, в стране работают российские энергетические компании. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что помимо Ирана в «близкое окружение» России входят и другие страны Ближнего Востока. В их числе оказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Катар.

Кроме того, подчеркнул министр, Россия вывела на стратегический уровень партнерство с государствами Африки. Хорошие отношения сложились у России со странами Латинской Америки, подытожил он.

Инвестиции Россия Иран
13 февраля 2024, 07:26
Введение предельной суммы бесплатной рассрочки рассмотрят в России
РИА «Новости»
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Центральный банк России рассмотрит введение механизма предельной суммы бесплатной рассрочки по системе «покупай сейчас, плати потом». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя регулятора.

К 1 июня 2024 года Центробанк намерен предложить поправки в законодательство, которые начнут регламентировать покупку услуг и товаров с помощью таких сервисов.

По мнению регулятора, стоит рассмотреть два типа рассрочки. Первая является потребительским кредитом, который начнут предоставлять профессиональные кредиторы и передавать сведения в бюро кредитных историй (БКИ).

«Вторая модель это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», - отметил представитель ЦБ.

По его словам, целью является ограничений роста задолженности у заемщиков, поэтому по второй модели есть определенные запреты на сделке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам.

Банки Россия Кредиты Центробанк
13 февраля 2024, 02:51
Адвокат назвал надежный способ обезопасить себя от криминальных кредитов
РИА «Новости»
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Мошенники нередко оформляли на себя криминальные кредиты с использованием потерянных или украденных паспортов граждан, поэтому не стоит без нужды пересылать сканы или фото паспорта организациям или партнерам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото», - предупредил он.

Паспорт надо бережно хранить, не оставлять в залог, не давать в руки по первому требованию.

Миронов отметил, что игнорирование рекомендаций по финансовой безопасности является «основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана».

Он добавил, что CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений также никому нельзя сообщать. Кроме того, не нужно брать кредиты по настоянию лиц, которые представляются сотрудниками различных служб безопасности, Центробанка или правоохранительных органов.

Если у человека возникли подозрения, что на него могли оформить кредит при потере паспорта, или же ему начали звонить коллекторы с требованием вернуть долг, который он не брал, то нужно сразу обратиться в полицию, подчеркнул адвокат.

Ранее телефонные мошенники обманули 24-летнюю девушку из города Павлово Нижегородской области. Она перевела злоумышленникам 937 тысяч рублей.

Паспорта Адвокаты Мошенничество Кредиты Деньги

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