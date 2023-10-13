Путин назвал желательный курс доллара для России

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«Валютный курс для целей бюджета нам нужен чуть пониже. Именно поэтому сегодня подписал указ о валютной выручке», - сказал он.

По официальному курсу Центрального банка 13 октября, доллар находится на отметке 97,3 рубля, а курс евро составляет 102,5 рубля.

В среду, 11 октября, Путин подписал указ, обязывающий российских экспортеров продавать часть выручки в иностранной валюте. Это решение приняли для стабилизации курса отечественной валюты.

Экономист Александр Разуваев заявлял «360», что благодаря указу Путина курс рубля серьезно укрепится. По его мнению, к концу 2023 года российская валюта начнет торговаться на уровне 80 рублей за доллар.