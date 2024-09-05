05 сентября 2024, 13:55

Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Россия вошла в число мировых лидеров по майнингу криптовалют, это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

«Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает. Но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», - уточнил президент.

Он указал на необходимость строительства нового жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией которых «не менее, а может быть, даже более важно».

По словам Путина, именно поэтому правительство приняло решение, которое должно регулировать майнинг.

Ранее президент подписал закон , который с 1 ноября официально разрешит в России майнинг криптовалюты. Согласно законопроекту, заниматься майнингом смогут юридические лица и ИП, внесенные в специальный реестр Минцифры.

Криптовалюты Владимир Путин ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 13:45
Сбербанк повысил ставки по накопительным счетам и вкладам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу» до 18% годовых и ввел надбавки к базовой ставке по «Накопительному счету». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Повысить ставку по «СберВкладу» на два процента можно, если сумма трат по картам «Сбера» превысит 30 тысяч рублей в месяц, либо если клиент оформит получение заработной платы на карту банка. Кроме того, потребуется наличие подписки «СберПрайм».

Для клиентов, пользующихся пакетом услуг «СберПремьер», ставка по «Накопительному счету Премьер» вырастет с 10% до 11%, а приветственная ставка составит 17%. Чтобы получить дополнительные проценты, на брокерском счете «Сбера» необходимо иметь не менее одного миллиона рублей.

В пресс-службе добавили, что все клиенты с накопительными счетами с 5 сентября начнут получать до 3% надбавки, если они чаще будут использовать карты «Сбера» для оплаты покупок на сумму от 30 тысяч рублей в месяц. Также бонусы предусмотрены за оформление подписки на «СберПрайм».

Ранее Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев до 17%. Повышение затронуло три продукта банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй».

Банки Сбербанк
04 сентября 2024, 01:27
Почти 30 стран ЕС выкинут из списка отчетов холдингов ФНС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств — членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

В документе ФНС представила обновленный список из 45 стран и 10 территорий, с которыми предполагается соответствующий обмен. В него в том числе хотят включить Албанию и Доминикану, Камерун, Мавританию, Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова.

Исключить из реестра планируют страны, которые в одностороннем порядке заявили о прекращении автообмена отчетами с Россией. Среди них - Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Чехия и Эстония. Всего в списке «на вылет» - 27 входящих в Евросоюз государств.

Перечень имеет важное значение для международных холдингов. Подробную отчетность в ФНС о работе во всех странах, где у них есть бизнес, обязует направлять Налоговый кодекс России. Если же материнская компания группы отчитывается в одном из государств, с которым есть обмен отчетами, в другом его сдавать не нужно.

Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств - членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

Банки Сбербанк
02 сентября 2024, 14:01
Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке. Но если с платежом возникли трудности, лучше любым способом связаться с банком и вместе найти решение проблемы. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал 360.ru, какими инструментами можно воспользоваться, когда нечем совершать платежи.

Заемщик получает ипотечные каникулы, в рамках которых за полгода можно решить тот или иной вопрос. Но надо понимать, что банк просто так не простит человеку шесть месяцев без платежей. В таком случае кредитная организация увеличивает общий срок ипотеки.

Также, как заметил брокер, можно рассмотреть меру по реструктуризации кредита.

«Если у человека несколько кредитов, можно объединить их в один через реструктуризацию или рефинансирование. По всем ипотечным продуктам сделать единую ставку и платить единым платежом и за квартиру, и потребительский, и другие кредиты», - пояснил эксперт по недвижимости.

Если финансовая ситуация шаткая, ипотечную квартиру можно сдавать. В таком случае заемщику следует переехать в жилье с меньшей площадью или в более удаленный район. А деньги со сдачи квартиры отправлять на погашение ипотеки.

Ипотечную квартиру также можно продать.

«С 11 сентября вступают в силу новые правила, по которым заемщик может продать квартиру по той цене, которую сам считает нужной, а не которую назначает банк, чтобы забрать свой долг», - подчеркнул Ракута.

Он добавил, что сейчас банки заинтересованы в том, чтобы помочь или скорректировать условия, в которых оказался заемщик. Поэтому стоит общаться с представителями кредитной организации и вместе искать пути решения.

«Известия » на основе данных Центробанка сообщили, что просрочки по жилищным кредитам у россиян стали превышать 90 дней. За первые пять месяцев 2024 года объем таких ссуд вырос на 16%.

Ракута призвал не игнорировать кредитные организации, если нечем платить. По его словам, банки заинтересованы в том, чтобы заемщики решали вопросы с выплатами, иначе просроченные платежи негативно скажутся на кредитной истории.

При этом есть возможность обезопасить себя в случае нехватки средств на погашение долга. В первую очередь можно рассмотреть программу ипотечных каникул.

Долги Банки Правила Недвижимость Кредиты Ипотека
01 сентября 2024, 03:27
Коллекторы начнут по-новому предоставлять отчет в ФССП с 1 сентября
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Коллекторские фирмы с 1 сентября станут по-новому отчитываться перед ФССП России. Их обязали предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании, сообщило РИА «Новости».

Профессиональные коллекторские организации будут заполнять новую форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Теперь отчет нужно представлять за первое полугодие - с 20 по 30 августа текущего года. Второй раз затрагивает период - с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным.

Кроме того, коллекторским организациям придется представлять справки о наличии или отсутствии судимости у учредителей, руководителей или сотрудников, а также об уголовном преследовании.

Ранее судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Сотрудники ФСПП могут использовать электрошоковые устройства, наручники и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.

Кредиты Деньги Коллекторы

Новости по теме