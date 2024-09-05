Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют

«Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает. Но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», - уточнил президент.

Он указал на необходимость строительства нового жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией которых «не менее, а может быть, даже более важно».

По словам Путина, именно поэтому правительство приняло решение, которое должно регулировать майнинг.

Ранее президент подписал закон , который с 1 ноября официально разрешит в России майнинг криптовалюты. Согласно законопроекту, заниматься майнингом смогут юридические лица и ИП, внесенные в специальный реестр Минцифры.