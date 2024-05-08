Путин назвал работу в ЕАЭС выгодной для стран-участниц

Читайте нас в:

«Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов», - сказал глава государства.

По его словам, совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. То есть экономические показатели подтверждают эффективность объединения.

Кроме того, ЕАЭС утвердилось в качестве одного из самостоятельных центров многополярного мира, подытожил Путин.

Саммит Евразийского союза стартовал в российской столице 8 мая. На встречу, которая проходит в узком формате, приехали лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии.