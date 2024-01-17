Путин назвал неплохим реальный рост зарплат в стране, но напомнил об инфляции

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«Это неплохо, но, учитывая инфляционные процессы, нужно сопоставлять одно с другим», - подчеркнул он.

В 2023-м инфляция в России составила 7,4% , указал Путин, добавив, что рассчитывает на то, что общими усилиями с ЦБ РФ удастся решить задачу по ее снижению.

По словам главы государства, вечером 16 января он обсуждал ситуацию в экономике с премьером Михаилом Мишустиным.

«Михаил Владимирович считает, что при тщательном подсчете уровень ВВП в 3,5%, о котором мы говорили, может оказаться еще выше», - добавил Путин.

Несколькими днями ранее президент высказывался о временном повышении ключевой ставки ЦБ, отметив, что ее смогут снизить, когда нормализуется инфляция.

«По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - подчеркнул он.