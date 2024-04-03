03 апреля 2024, 09:34

Прокуратура объяснила позицию по изъятию акций у частных инвесторов

РИА «Новости»
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Прокуратура Пермского края не считает покупку на бирже акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на ведомство.

«АО „Соликамский магниевый завод“, не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли», - сообщили в прокуратуре.

Акционеры, купившие бумаги завода на Московской бирже, - недобросовестные приобретатели.

Ранее Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более чем двух тысяч миноритариев. Разбирательство длилось с августа 2022 года. В результате 89,4% акций перешли в собственность Росатома.

При этом ранее в Банке России заявили, что их беспокоят случаи изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже. Против изъятия акций у миноритариев выступала Мосбиржа, указывая, что решение станет нарушением закона о публичных сделках.

Пермский край Банки Суд Законы Россия Заводы Деньги
02 апреля 2024, 10:22
Российские банки оказались не готовы к полному отказу от пластиковых карт
Global Look Press
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В крупных российских банках пока не готовы отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Это следует из ответов на запрос РИА «Новости», поступивших из ВТБ, «Дом.РФ», Совкомбанка, ПСБ.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что многие пользователи по-прежнему выбирают «классические» карты, так что полностью переходить на цифровые аналоги рано. Тем не менее в 2023 году банк выпустил свыше трех миллионов цифровых карт.

В «Дом.РФ» констатировали, что объем выпуска пластиковых карт в кредитной организации не снижается, прекращать их выдачу не планируется. При этом клиенты стали чаще интересоваться платежными стикерами. Отказываться от «пластика» также не планируют в Совкомбанке и ПСБ. В пресс-службе ПСБ не исключили массовый переход на электронные платежные инструменты, но лишь в среднесрочной перспективе.

«Российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени», - пояснили собеседники агентства.

Ранее стало известно, что жители РФ в 2023 году поставили 10-летний рекорд по снятию денег с банковских карт. Они сняли 33,3 триллиона рублей.

В крупных российских банках пока не готовы отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Это следует из ответов на запрос РИА «Новости» , поступивших из ВТБ, «Дом.РФ», Совкомбанка, ПСБ.

Банки
01 апреля 2024, 17:08
Правительству поручили повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил правительству доложить до 15 марта 2025 года о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначили председателя правительства Михаила Мишустина. К 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза - до 35 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда представляет собой сумму денег, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях. МРОТ устанавливают без учета НДФЛ. То есть сотрудник получает на руки на 13% меньше изначальной суммы.

Путин ранее анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году. С января индексация достигла 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.

Рубль Владимир Путин Деньги
01 апреля 2024, 06:50
Просроченные продукты в России заблокируют прямо на кассе
Freepik
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В России началось поэтапное внедрение разрешительного режима продажи маркированных товаров на кассе. Оплату просроченных или контрафактных товаров начнут блокировать, сообщили «Известия».

Новый механизм заработал 1 апреля в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. Когда продавец отсканирует маркировку, программное обеспечение кассы сделает запрос в систему «Честный знак» для получения информации о товаре.

«Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», - объяснил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Он сообщил, что в будущем этот механизм начнут применять при продаже 13 групп товаров. На кассах смогут блокировать просроченную или нелегальную молочную продукцию, обувь, воду, антисептики, фотоаппараты, биологически активные добавки, шины, духи, одежду, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

В 2023 году объем контрафактной техники на российских маркетплейсах увеличился вдвое. Доля нелегально ввезенных смарт-часов возросла до 63%.

Торговля Магазины Экономика Продукты
01 апреля 2024, 03:43
В России снизили порог беспошлинного ввоза посылок с 1 апреля
Freepik
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Россиянам, покупающим в зарубежных онлайн-магазинах товары, порог беспошлинного ввоза посылок в страну с 1 апреля снизили с 1000 до 200 евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

До этого в Евразийском экономическом союзе действовал повышенный порог беспошлинного ввоза для физических лиц, составляющий 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком, отправленных почтой или ввозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного или в пешем порядке.

«Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее четырех евро за килограмм», - уточнило агентство.

Решение об увеличении порога до 1000 евро ЕЭК принял в 2020 году, чтобы противодействовать санкционному давлению.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в России с 1 апреля, уточнив, что ожидается подорожание строительных материалов и импортной техники.

Евро Европа Россия Пошлины

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