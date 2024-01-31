Прогнозом МВФ о росте российского ВВП заинтересовались в Кремле

«Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения», - отметил официальный представитель Кремля.

Прогноз МВФ о росте российской экономики появился накануне, 30 января. Директор одного из департаментов фонда Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что экономика страны показывает более высокие темпы роста , чем ожидали эксперты. Он уточнил, что прогноз составили с учетом снижающихся цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Даже цены на нефть не отразятся на доходах России, подытожил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что российская экономика в ближайшие годы может обогнать японскую.