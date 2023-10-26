Проект российского бюджета на 2024–2026 годы прошел первое чтение в Думе

Документ предусматривает переход к росту экономики выше уровня в 2%. Базовый вариант прогноза предусматривает доходы в следующем году на уровне 35 триллионов рублей и расходы в 36,6 триллиона. В последующие два года дефицит останется, но начнет сокращаться.

Для сохранения баланса правительство заявило о планах использовать в 2024 году средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 триллиона рублей, а также государственные заимствования, как основной источник дополнительного финансирования. В резервный фонд отправят 100 миллиардов рублей, но окончательную сумму могут увеличить за счет роста поступлений от экспорта нефти и газа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в проекте трехлетнего бюджета прописали выполнение социальных обязательств перед россиянами и решение задач, поставленных президентом страны.

Спикер подчеркнул, что ко второму чтению в проект бюджета внесут изменения, которые депутаты обсуждали на выездных совещаниях минувшим летом.

«Санкции и вызовы, с которыми столкнулась страна, больше всего ударили по Калининградской области. Поэтому мы должны сделать все, чтобы программа социально-экономического развития Калининградской области продолжилась», - заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что также необходимо дополнительное финансирование на развитие речного межрегионального пассажирского транспорта. Он отметил, что речь в данном случае идет не только о Поволжье, но и Дальнем Востоке, Сибири и Северных районах.

Володин призвал депутатов при работе над документом уделить внимание регионам с самой низкой бюджетной обеспеченностью. Каждый год совместно с Минфином Комитет по бюджету и налогам выбирают 10 субъектов, где ситуация особенно тяжелая и каждый из них получает дополнительно по 10 миллиардов рублей.

Министерство труда и социальной защиты России ранее сообщило, что во внесенном в Госдуму проекте бюджета заложили более 16 триллионов рублей на повышение пенсий страховых пособий и мер социальной защиты. Индексацию выплат для работающих россиян проведут по новому с учетом внедренного в этом году тарифа единой облагаемой базы страховых взносов.