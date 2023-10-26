26 октября 2023, 16:09

Проект российского бюджета на 2024–2026 годы прошел первое чтение в Думе

РИА «Новости»
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Подготовленный правительством России проект федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ предусматривает переход к росту экономики выше уровня в 2%. Базовый вариант прогноза предусматривает доходы в следующем году на уровне 35 триллионов рублей и расходы в 36,6 триллиона. В последующие два года дефицит останется, но начнет сокращаться.

Для сохранения баланса правительство заявило о планах использовать в 2024 году средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 триллиона рублей, а также государственные заимствования, как основной источник дополнительного финансирования. В резервный фонд отправят 100 миллиардов рублей, но окончательную сумму могут увеличить за счет роста поступлений от экспорта нефти и газа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в проекте трехлетнего бюджета прописали выполнение социальных обязательств перед россиянами и решение задач, поставленных президентом страны.

Спикер подчеркнул, что ко второму чтению в проект бюджета внесут изменения, которые депутаты обсуждали на выездных совещаниях минувшим летом.

«Санкции и вызовы, с которыми столкнулась страна, больше всего ударили по Калининградской области. Поэтому мы должны сделать все, чтобы программа социально-экономического развития Калининградской области продолжилась», - заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что также необходимо дополнительное финансирование на развитие речного межрегионального пассажирского транспорта. Он отметил, что речь в данном случае идет не только о Поволжье, но и Дальнем Востоке, Сибири и Северных районах.

Володин призвал депутатов при работе над документом уделить внимание регионам с самой низкой бюджетной обеспеченностью. Каждый год совместно с Минфином Комитет по бюджету и налогам выбирают 10 субъектов, где ситуация особенно тяжелая и каждый из них получает дополнительно по 10 миллиардов рублей.

Министерство труда и социальной защиты России ранее сообщило, что во внесенном в Госдуму проекте бюджета заложили более 16 триллионов рублей на повышение пенсий страховых пособий и мер социальной защиты. Индексацию выплат для работающих россиян проведут по новому с учетом внедренного в этом году тарифа единой облагаемой базы страховых взносов.

Бюджет России Госдума РФ
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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